Biancaneve: un potente incendio ha colpito il set del film Disney

La produzione del film live-action su Biancaneve è stata sconvolta da un potente incendio che ha colpito il set dei Pinewood Studios, che si trovano a Buckinghamshire, vicino Londra nel Regno Unito, luogo in cui si stavano svolgendo le riprese del lungometraggio Disney. Le immagini mostrate dal The Sun fanno scorgere uno scenario inquietante.

Ecco gli scatti dai Pinewood Studios durante l’incendio che ha interrotto le riprese di Biancaneve.

L’incendio sarebbe dovuto al fatto che il set del film fosse composto da molte parti in legno, e che una di queste incendiandosi abbia creato un effetto domino su altre parti. Un testimone avrebbe dichiarato che sarebbe stato un albero a far partire l’incendio. Non sono stati riportati feriti tra i membri della squadra di lavoro di Biancaneve.

Fino ad ora la produzione di Biancaneve ha visto già diverse polemiche alimentarne lo sviluppo, su tutte la questione sollevata da Peter Dinklage sull’utilizzo dei nani. La Disney ha ribattuto all’interprete, dichiarando che i personaggi che accompagneranno Biancaneve non saranno dei veri e propri nani, bensì delle creature magiche.

Il lungometraggio vedrà protagoniste Gal Gadot e Rachel Zegler, che vestirà i panni della stessa Biancaneve.

Potrebbero interessarti questi contenuti dedicati a Biancaneve: