Loki: Marvel ha pubblicato una serie a fumetti dedicata ad Alligator Loki

Il 10 marzo Marvel ha pubblicato il primo albo di una miniserie in dodici numeri dedicata ad Alligator Loki, il personaggio che ha fatto il suo esordio durante la serie TV di Disney+. Il fumetto è disponibile attraverso il formato Infinity Comics, ed è disponibile con la app Marvel Unlimited.

Qui sotto trovate alcune immagini dedicate alla serie Alligator Loki.

Asgard's favorite reptile is starring in a new Infinity Comic! 🐊 Read the first issue of 'Alligator Loki' now, then follow along with the series on #MarvelUnlimited: https://t.co/RVVbflqgpT pic.twitter.com/qCKKWsinst

— Marvel Unlimited (@MarvelUnlimited) March 10, 2022