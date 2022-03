Se vi state chiedendo cosa sia reale e cosa sia stato cambiato nella rappresentazione della vera storia in Pam & Tommy, siete nel posto giusto. La serie che si è appena conclusa e che trovate su Disney+ in otto parti è basata sull’incidente nella vita reale che circonda lo scandalo del sex tape riguardante Tommy Lee e Pamela Anderson, con Sebastian Stan e Lily James che interpretano i rispettivi ruoli.

Il fulcro di Pam & Tommy si basa su una storia esclusiva di Rolling Stone del 2014 sui noccioli dello scandalo, forse con l’unica testimonianza pubblica di Rand Gauthier (Seth Rogen), che ha trovato accidentalmente il nastro dopo aver rubato la cassaforte della coppia. I principi di base, i fatti e le rivisitazioni drammatiche della serie tv seguono da vicino la storia riportata, ma la serie aggiunge il proprio livello di abbellimenti per un effetto creativo.

In sostanza, mentre la maggior parte degli eventi imita la vita reale, alcuni sono semplici aggiunte per arricchire gli archi narrativi dei personaggi.

Ad esempio, la maggior parte delle conversazioni sono immaginazioni creative, in cui quelle degli episodi iniziali sono scritte pensando al tono comico e satirico della serie. Inoltre, la trama sull’ex moglie di Gauthier, Erica, sono state ovviamente modificate per offrire una visione più “olistica” della sua dinamica con Gauthier. Ecco cosa c’è di reale nella storia di Pam e Tommy e cosa invece è stato cambiato.

È stato uno dei primi grandi momenti virali nella cultura pop: un home video rubato è diventato una cause célèbre grazie al modo in cui Internet poteva assicurarsi che chiunque, ovunque potesse vederlo.

La coppia si è incontrata per la prima volta a una festa alla vigilia di Capodanno del 1994. Lee era stato sposato due volte prima, con la modella Elaine Starchuk (anche se si sono separati dopo una settimana) e con Heather Locklear per sette anni, ed era fidanzato con la modella Bobbie Jean Brown. A 32 anni, era stato il batterista dei wallies hair metal e dei Motley Crue dal 1981.

A poco a poco, nel 1996 e nel 1997, il nastro ha prima guadagnato un ronzio e poi è diventato virale. Si stima che le vendite legittime abbiano superato i 77 milioni di dollari. Il matrimonio di Anderson e Lee finì in acrimonia nel 1998, tra le accuse che Lee aveva preso a calci Anderson durante una discussione. Tre anni prima, l’ex coppia aveva finalmente vinto una causa contro IEG, la società che distribuiva il sex tape, creata dal boss del porno Seth Warshavsky. Alla fine hanno ricevuto $ 740.000 ciascuno, ma i rappresentanti dell’IEG non si sono presentati per combattere il caso, principalmente perché l’azienda non esisteva più. Quindi, alla fine, Pamela e Tommy non hanno mai visto quei soldi.

Di seguito anche un’intervista molto interessante ai due interpreti principali su YouTube:

Rand Gauthier: come sono andati i fatti

Ora è risaputo che Gauthier era un elettricista scontento a cui non erano stati pagati i 20.000 dollari che gli erano dovuti dalla coppia per aver partecipato ai lavori di ristrutturazione della villa. Tuttavia, il punto di svolta nelle motivazioni di Rand Gauthier è stato quando è tornato alla villa per recuperare i suoi strumenti, solo per essere cacciato dalla proprietà sotto la minaccia delle armi dallo stesso Lee. La serie tv ripercorre questo incidente in modo simile, apportando la modifica che Rand entra da solo senza il permesso esplicito dei proprietari, quindi, sconfinando quando era entrato per recuperare i suoi strumenti.

Come mostrato nella serie, il vero Gauthier aveva pianificato un’elaborata rapina alla cassaforte del garage della coppia sorvegliando la casa per settimane. La sua strategia per aggirare le telecamere di sicurezza era quella di gettarsi addosso una pelliccia bianca di yak tibetano e strisciare, nel tentativo di assomigliare al cane della coppia.

Per quanto strano possa sembrare, questo sembra essere stato esattamente il modo in cui Gauthier è riuscito a compiere il furto inosservato, anche se i dettagli su come abbia trascinato un’enorme cassaforte Browning fuori dai cancelli rimangono confusi.

La serie tv cerca di colmare le lacune nel miglior modo possibile, usando la menzione di un U-haul nell’intervista a Rolling Stone per rendere la rapina un successo, combinata con la prospettiva di pura fortuna che lavora a suo favore.

Gauthier ha detto a Rolling Stone nel 2014 che aveva pianificato di cancellare i costi irrecuperabili del lavoro incompiuto, ma ha cambiato idea dopo quell’incidente con le armi. “Non sono mai stato così popolare tra le persone”, ha detto. “Ma non ero mai stato tenuto sotto tiro. Mi ha fatto uscire fuori di testa”.

Quel momento è stato il catalizzatore della decisione di Gauthier di vendicarsi del batterista.

L’appaltatore ha detto alla rivista di aver rubato la cassaforte per far sapere a Lee che non era un dio del rock, era un uomo proprio come lui. Pensava che avrebbe impegnato la collezione di armi di Lee e i gioielli di Anderson, ma una registrazione privata della coppia che faceva sesso si è rivelata la cosa più preziosa lì dentro.

Gauthier credeva che il video gli avrebbe portato fama e fortuna. Spoiler: non è stato così; l’elettricista e il coltivatore di marijuana ha detto che quasi nessuno crede che sia stato lui a rubare il nastro. Ma ora pensa che mostrando al mondo gli impressionanti genitali dell’allora sbiadito rocker, abbia dato a Lee quello che si meritava. “Ho fatto la sua carriera, ecco cosa è successo”, ha detto Gauthier a Rolling Stone.

Gauthier trascorse l’estate del 1995 a pianificare la rapina perfetta, ma la sua mossa più ingegnosa fu un tappeto di pelliccia di yak tibetano bianco. Proprio come la sua controparte sullo schermo, Gauthier ha usato il tappeto per travestirsi da cagnolino della coppia per aggirare le telecamere di sicurezza che aveva installato. In qualche modo, la sua impressione canina, che lo faceva strisciare attraverso il prato su mani e ginocchia, ha funzionato. “Il feed è come il fottuto sbarco sulla luna”, scherza Rand di Rogen nel primo episodio.

Gauthier ha detto a Rolling Stone nel 2014 che l’irruzione era un lavoro da solista, anche se alcuni, incluso Lee, si sono chiesti come fosse in grado di spostare da solo la cassaforte da 500 libbre. L’elettricista afferma anche di essersi intrufolato nella camera da letto della coppia dopo aver disattivato le telecamere. Nello show, Rand dà il dito medio agli ignari amanti mentre dormono.

Il matrimonio di Pamela Anderson e Tommy Lee

Il modo assolutamente improvviso e caotico in cui Pam e Tommy si incontrano nell’episodio 2, “I Love You, Tommy”, è per lo più fedele alla vita reale, poiché la coppia si è incontrata per la prima volta durante una festa di Capodanno nel 1994. Mentre Pamela è chiaramente colpita dal personaggio di Lee, inizialmente mette una certa distanza tra loro, ma alla fine viene spazzata via dal suo corteggiamento persistente.

Lee ha continuato a sorprendere Pamela durante le riprese a Cancun, anche se lei gli ha chiesto ripetutamente di non partecipare all’evento, trascorrendo un totale di quattro giorni insieme prima che lui le facesse la proposta.

Le emozioni della relazione sono state catturate piuttosto bene nel secondo episodio, anche se la rappresentazione è sotto forma di uno sballo altamente glamour, stilizzato e nostalgico.

La coppia si è sposata su una spiaggia di Cancun, con Pamela che indossava il bikini bianco che era anche uno degli oggetti all’interno della cassaforte rubata. Invece di una tradizionale cerimonia con anello, la coppia si è tatuata i nomi l’uno dell’altro sull’anulare. Mentre tutti questi aspetti vengono mantenuti nella serie, gli spettatori possono anche dare un’occhiata all’aspetto emotivo della dinamica, che è davvero dolce per la maggior parte.

Nel 1995, la star di Baywatch e il batterista dei Mötley Crüe hanno registrato un video privato mentre erano in vacanza sul Lago Mead, che è stato poi rubato da un contraente scontento di nome Rand Gauthier. È diventato il sex tape più famoso di tutti i tempi guadagnando circa 77 milioni di dollari e il primo video virale della prima era di Internet.

La serie di otto episodi, basata sull’articolo di Rolling Stone del 2014, Pam and Tommy: The Untold Story of the World’s Most Infamous Sex Tape, tenta di mettere un obiettivo post-#MeToo su una storia che merita senza dubbio occhi nuovi. Non diversamente da come il documentario Framing Britney Spears ha fatto riconsiderare il trattamento riservato alla pop star, Pam & Tommy vuole che vi chiediate come il sex tape abbia influenzato la carriera di Anderson e la sua relazione con Lee, da cui ha divorziato nel 1998 dopo il suo arresto per abuso domestico. La coppia, che condivideva i figli, Brandon e Dylan, si sarebbe risposata nel 2008 e avrebbe divorziato di nuovo due anni dopo.

Entrambi hanno affermato che lo stress dello scandalo del sex tape ha messo a dura prova il loro matrimonio. “Abbiamo avuto un inizio folle e selvaggio che è stato troppo per entrambi”, ha detto Anderson a People nel 2015.

La serie potrebbe anche farti dubitare che il video di 54 minuti della coppia debba essere considerato un sex tape. Dopotutto, include solo otto minuti di rapporto. Il resto mostra Lee che ammira sua moglie, Anderson che si fa un tatuaggio e la coppia che fai il bagno in una jacuzzi.

L’episodio di Baywatch di Pamela Anderson

Uno dei tanti momenti salienti della carriera di Pamela è il suo ruolo di bagnina CJ Parker in Baywatch, in cui ha recitato per cinque stagioni. Essendo uno dei personaggi principali della serie, CJ era amica intima del protagonista Mitch Buchannon e di un abile bagnino che non avrebbe mai esitato a salvare i bisognosi come parte del suo lavoro.

Pam & Tommy sottolinea la fama di Pamela come CJ, con l’immagine di lei che corre attraverso la spiaggia nell’iconico costume da bagno rosso che è diventato un fenomeno della cultura pop in quel momento.

Tuttavia, la serie si concentra anche sul ruolo riduttivo che le è stato assegnato nel corso delle stagioni, in cui gli showrunner si sono concentrati esclusivamente sul suo corpo anziché sulla sua autonomia come personaggio potenziato.

Non si sa se Pamela abbia effettivamente dovuto affrontare la condiscendenza misogina sul set di Baywatch o se il suo monologo sia stato effettivamente tagliato fuori dallo show.

L’uscita del nastro nel 1996 ha coinciso con l’uscita di Barb Wire, un film di supereroi basato sull’omonima serie di fumetti di Dark Horse, con Pamela nel ruolo del protagonista. Il film è stato stroncato dalla critica per una miriade di ragioni, dal dirigere una trama terribile all’essere estremamente vuoto.

Fedele agli eventi della vita reale, la serie si concentra sulla raffica di domande invadenti a cui è sottoposta Pamela, specialmente durante le sue apparizioni sui media, come quando è nello show di Jay Leno. Mentre Barb Wire non è decollato per ovvi motivi (la qualità intrinseca del film), Baywatch ha ottenuto i suoi voti più alti mentre il nastro è rimasto nelle notizie, nonostante il fatto che alcuni mercati esteri e affiliati di rete abbiano chiesto la cancellazione della serie.

Nell’episodio 3, mentre Pam si prepara per il tour pubblicitario dietro il suo film del 1996 Barb Wire, la sua addetto stampa chiede di chi ammira la carriera, a cui l’attrice risponde menzionando Jane Fonda. “Quando ha iniziato, era solo questa ragazza della porta accanto… poi ha fatto Barbarella ed è diventata un enorme sex symbol”, spiega Pam.

Nota che Fonda ha ribaltato la sceneggiatura e ha iniziato a prendere ruoli seri prima di diventare un’attivista e alla fine costruire un impero del fitness.

“Era tutte queste cose totalmente opposte tutte in una volta”, continua Pam. “Non ha mai cercato di accontentare nessuno. Era tipo “Sai una cosa, io sono questa tosta-bomba-sexy-contro-la-guerra-venditrice-di-video-fitness e se hai un problema vaffanculo”. Cosa c’è di più bello di questo?”

Sebbene non ci siano prove che Anderson abbia idolatrato Fonda o la sua carriera, il confronto della serie tv trae punti interessanti. La traiettoria di Fonda da sex symbol ad attivista premio Oscar avrebbe potuto essere una road map verso il successo per la carriera post-Baywatch della modella di Playboy trasformata in attrice. Ora, è difficile per chiunque affermare che le pessime recensioni e i numeri al botteghino di Barb Wire siano stati il risultato del furto del sex tape. Ha incassato meno di 3,8 milioni di dollari nel primo fine settimana con un budget di 9 milioni di dollari. Ma lo scandalo sembrava danneggiare le possibilità di Anderson di essere scritturata in altri due importanti film di Hollywood: Austin Powers e LA Confidential.

Quei ruoli avrebbero potuto dare alla Anderson l’opportunità di mostrare cos’altro poteva fare come attrice. Kim Basinger ha vinto un Oscar per la sua interpretazione della femme fatale di L.A. Confidential.

Il passato e il matrimonio di Rand Gauthier

Non si sa molto di Gauthier tranne il suo coinvolgimento nello scandalo e il fatto che era un attore porno da poco oltre a lavorare principalmente nei cantieri. Questo è stato descritto in Pam & Tommy in un modo molto più dettagliato, in cui Rand incontra l’attrice porno Erica durante una delle sue visite di lavoro a casa sua, dove i due legano e alla fine si sposano dopo un po’.

A causa della natura comica dei primi episodi, in particolare degli aspetti della vita di Rand, il suo coinvolgimento nell’industria dell’intrattenimento per adulti è presentato più come una coincidenza che come una scelta pianificata. Gauthier è mostrato in difficoltà a livello economico, e il suo matrimonio, per ragioni non dichiarate, è crollato dopo alcuni anni. Mentre Rand ed Erica hanno dimostrato di essere in buoni rapporti, c’è un senso di agrodolce nella relazione, con Erica confusa dalle azioni di Rand, soprattutto dopo aver appreso la verità sul sex tape trapelato.

Il Rand che incontriamo a Pam & Tommy è un appaltatore sfortunato che crede molto nel karma. Prima di accettare il lavoro nella villa di Pam e Tommy, si diletta nel porno, una connessione che in seguito lo aiuta a far trapelare il video privato della coppia. Nella serie tv, vediamo Rand lavorare come tuttofare su set di film per adulti e in seguito diventare attore in progetti occasionali con la sua allora fidanzata Erica.

Il vero Gauthier era il figlio dell’attore di Get Smart, Dick Gautier. Gauthier ha aggiunto la “h” al suo cognome per separarsi dal padre. Alla fine degli anni ’80, è uscito con la porno star Erica Boyer (Amanda Gantt) e grazie a lei è stato coinvolto nella scena del film porno. Ha iniziato costruendo scenografie e alla fine ha fatto alcune comparse sotto il nome di Austin Moore. I suoi film includono Miracle on 69th Street del 1992, Willie Wankers and the Fun Factory del 1994 e Big Boob Bikini Bash del 1995, secondo IMDb. Gauthier, tuttavia, non è apparso in City Lickers II, che è il sequel inventato di Pam & Tommy del porno City Lickers del 1996.

C’è, tuttavia, del vero in un’insinuazione nello show secondo cui Gauthier ha avuto una parte nei film per adulti a causa del suo piccolo pene.

Ha detto a Rolling Stone nel 2014: “Vorrei solo che la mia attrezzatura fosse stata un po’ più grande per il settore.

Il Goldschläger fu galeotto?

Mentre Pam e Tommy accelerano la sequenza temporale della vorticosa storia d’amore tra Lee e Anderson, in realtà è iniziato tutto con uno shot di Goldschläger, la grappa alla cannella con dentro scaglie d’oro che galleggiano.

Anderson mandò a Lee il drink in omaggio quando visitò l’Hollywood club Sanctuary, di cui era in parte proprietaria, la vigilia di Capodanno del 1994. Fu amore a prima vista per lui, anche se scrisse nell’autobiografia dei Mötley Crüe del 2001, The Dirt, quell’estasi aiutò anche la sua vista. “In estasi, Joan Rivers assomiglia a Pamela Anderson, quindi immagina che aspetto avesse Pamela Anderson”, ha detto.

“Era così bella che non riuscivo nemmeno a pensare di contaminarla con pensieri di lussuria. L’ho solo fissata per tutta la notte, e lei ha semplicemente ricambiato.”

La prima cosa che Lee ha fatto quando ha incontrato Anderson è stata leccare il lato del suo viso “dal mento alle tempie” proprio come fa Tommy nello show. “Ha riso fottutamente e, senza perdere un colpo, si è voltata e ha leccato il viso della ragazza accanto a lei”, ha ricordato Lee descrivendo il suo incontro dissoluto con Anderson in The Dirt. “Tutti hanno iniziato a passarsi leccate attorno al tavolo.”

Tommy Lee poi ha davvero seguito Pamela Anderson in Messico? Nello serie tv, il musicista segue immediatamente Pam a Cancun dopo che le scintille sono scoccate. Nella vita reale, la loro storia d’amore ha impiegato un po’ più di tempo per decollare. Lee seguì la star di Baywatch in Messico, ma passò quasi un mese dal loro primo breve incontro. In The Dirt, Lee ricorda di essere sbarcato in Messico e di aver chiamato tutti gli hotel di Cancun nella speranza di trovare l’attrice, che ha affermato non lo ha ingraziato alla sua cotta. “Non avrebbe nemmeno risposto alla mia chiamata, era così incazzata. Ma questa volta i suoi amici erano dalla mia parte. Hanno visto quanto stavo lavorando sodo e l’hanno implorata: “Esci con lui per un drink”. Non può far male'”, ha scritto Lee. “Beh, ha fatto male, perché quattro giorni dopo ci siamo sposati.”

Dopo aver trascorso un totale di 96 ore insieme, Lee ha proposto. “Mi sono tolto il mio anello da mignolo, gliel’ho messo al dito e le ho chiesto di sposarmi”, ha ricordato in The Dirt. “Ha detto di sì, mi ha abbracciato e mi ha infilato la lingua in gola”.

Fatto divertente: i genitori di Lee, David Bass e Vassiliki Papadimitriou, si sono sposati entro cinque giorni dall’incontro, quasi 40 anni prima.

Non è chiaro se la sua proposta improvvisata includesse un diss alla Carmen Electra come nello show, ma Lee e Anderson si sono sposati in una piccola cerimonia in spiaggia il 19 febbraio 1995. Indossava abiti cachi, lei indossava un bikini bianco, che era uno dei gli oggetti conservati all’interno della cassaforte. La cerimonia si è conclusa con Lee che ha gettato la sua nuova sposa nell’oceano.

Pam & Tommy è disponibile su Disney+