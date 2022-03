Il Re: intervista al cast della nuova serie Sky Original con protagonista Luca Zingaretti

Sky ha rilasciato le interviste al cast de Il Re, nuova serie Sky Original con protagonista Luca Zingaretti in arrivo il 18 marzo su Sky Atlantic.

14—Mar—2022 / 9:58 AM

A pochi giorni dal debutto de Il Re, nuova serie Sky Original con protagonista Luca Zingaretti, Sky ci lascia in compagnia dei protagonisti e dei creatori dello show. Un’occasione unica per vivere un po’ di dietro le quinte e farsi raccontare dai diretti interessati qualcosa in più sul mondo del primo dramma carcerario italiano e sul cast e la crew che lo rendono possibile.

La serie di otto episodi, diretta da Giuseppe Gagliardi, esordirà dal 18 marzo in prima visione alle 21.15 su Sky Atlantic​ e in streaming su NOW.

Questa la sinossi ufficiale:

Il San Michele è un carcere di frontiera dove Bruno Testori, il Direttore, esercita la sua personale idea di giustizia, il suo quarto grado di giudizio, al di sopra della legge dei tribunali e dei codici di procedura penale. Perché dietro ogni detenuto c’è una storia, una vita deragliata: e anche se fuori dal carcere la prima a essere andata fuori dai binari è proprio la sua, dentro il San Michele Bruno è un sovrano assoluto. Spietato con chi lo merita, e inaspettatamente misericordioso con altri, sempre seguendo i principi della propria distorta e oscura morale. Ma quando il regno rischia di crollare, minacciato da un pericolo imminente, Bruno si troverà a combattere la guerra più difficile.

