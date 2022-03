Il peggior lavoro della mia vita: trailer e foto del film con Kev Adams e Gèrard Depardieu

Uscirà nei cinema italiani il 24 marzo Il peggior lavoro della mia vita, commedia diretta da Thomas Gilou con protagonisti Kev Adams e Gèrard Depardieu: ecco il trailer italiano e le foto ufficiali.

Nel cast della pellicola, distribuita nel nostro paese da Notorious Pictures, anche Daniel Prévost, Mylène Demongeot, Jean-Luc Bideau e Firmine Richard.

Questa la sinossi ufficiale:

La storia di un’improbabile amicizia tra Milann, un giovane detenuto ai servizi sociali in una casa di riposo, e un gruppo di anziani pensionati. Il gruppo non accetta di buon grado la nuova recluta ma col tempo scoprono che Milann è orfano, un po’ come loro, e finiscono per dargli una possibilità.

Milann nel frattempo nota che nessuno fa visita agli anziani e a loro è vietato uscire: c’è aria di truffa e il ragazzo decide di organizzare una fuga. Dove saranno diretti?

