Il Gatto con gli Stivali 2: Florence Pugh e Olivia Colman nel cast vocale originale del film

Con il trailer del lungometraggio animato in uscita proprio domani, 15 marzo, sono stati annunciati anche dei nuovi nomi che faranno parte del cast vocale originale de Il Gatto con gli Stivali 2: stiamo parlando di Florence Pugh, Harvey Guillén e Olivia Colman, che si uniscono ad i confermati Salma Hayek e Antonio Banderas.

Salma Hayek tornerà a vestire i panni del personaggio di Kitty “Zampe di Velluto”, mentre Harvey Guillén farà Perro, un nuovo membro della squadra del Gatto con gli Stivali, che avrà ancora una volta la voce di Antonio Banderas. Potete vedere la prima immagine del trio qui sotto.

Gli altri membri del cast vocale sono Florence Pugh (Black Widow), Olivia Colman (The Favourite), Wagner Moura (Narcos), Ray Winstone (Black Widow), John Mulaney (Big Mouth), Da’Vine Joy Randolph (The Lost City), Anthony Mendez (Jane the Virgin) e Samson Kayo (Our Flag Means Death).

Il primo film è uscito nel 2011, e si è trattato di uno spin-off di Shrek, che ha ottenuto ottimi incassi sia al box-office americano che a livello internazionale, considerando che negli USA ha guadagnato 149 milioni di dollari, mentre a livello mondiale ha incassato 555 milioni.

Il Gatto con gli Stivali del 2011 è disponibile su Netflix.