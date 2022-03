Le auto potrebbero in futuro misurare il tasso alcolemico e fermarsi

Sembra che in un futuro non troppo lontano, a fermare i guidatori in stato di ebbrezza non saranno i vigili, ma direttamente le loro auto.

Come recentemente riportato sulle pagine di Carscoops, sembra che in futuro potremmo vederci a dover a che fare con dei misuratori del tasso alcolico direttamente nelle auto. Si tratta di una manovra controversa che però a quanto pare potrebbe diventare uno standard, grazie a degli specifici meccanismi touch ad aria con cui interagire al fine di avviare i test per far partire i veicoli.

I dati mondiali indicano che sono comunque molti gli utenti che si trovano a guidare in stato di ebbrezza, seppur a volte minimo, il che può ovviamente causare incidenti. Seppur ci sarebbero ovviamente diverse polemiche in tal senso, una soluzione di questo tipo avrebbe di sicuro modo di rendere meno catastrofici i dati e limitare alcuni incidenti.

Sembra che siano in fase di produzione degli analizzatori in grado di capire se il guidatore si trova sopra il tasso consentito, con la possibilità di disabilitare i veicoli in caso di esito negativo, con varie soluzioni che stanno attualmente venendo analizzate per ottenere il risultato migliore da poter eventualmente commercializzare.

Resta da vedere se il settore delle auto e delle moto si troverà a dirigersi in questa direzione nel corso dei prossimi anni, con sempre più modelli che potrebbero integrare sistemi di questo tipo per rendere le strade maggiormente sicure.