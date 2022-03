Deadpool 3: Shawn Levy dirigerà il film Marvel

Ryan Reynolds aveva promesso che ci sarebbero stati presto nuovi aggiornamenti su Deadpool 3, ed a distanza di poche settimane da quelle dichiarazioni è arrivato l’annuncio del nuovo regista del lungometraggio, che sarà Shawn Levy.

La notizia di Shawn Levy alla regia di Deadpool 3 era stata data prima dal The Hollywood Reporter, che aveva parlato del regista in trattative per partecipare al lungometraggio. Successivamente è arrivata la conferma definitiva attraverso un post di Ryan Reynolds. Ecco qui sotto il tweet dell’attore.

The third film in my Shawn Levy trilogy will be a tad more stabby. pic.twitter.com/ofBrFyaRsv

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) March 11, 2022