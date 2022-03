The Batman: l’ascolto in streaming di Something in the Way dei Nirvana è aumentato del 1200%

Il brano dei Nirvana, Something in the Way, utilizzato per la colonna sonora di The Batman, ha avuto un incremento di ascolti del 1200% dall'uscita del film.

Secondo quanto riportato da Chart Data il brano musicale dei Nirvana intitolato Something in the Way, che fa parte della colonna sonora di The Batman, ha ottenuto un incremento di ascolti per lo streaming del 1200% su Spotify dopo l’uscita del lungometraggio.

I risultati dell’elevatissimo innalzamento degli ascolti in streaming di Something in the Way dei Nirvana hanno portato il brano al secondo posto dei pezzi musicali più ascoltati negli Stati Uniti. Un risultato che è figlio della presenza rilevante del brano in The Batman, considerando che nel film il pezzo è presente per due volte.

Matt Reeves ha dichiarato sulla scelta di Something in the Way:

Quando scrivo tendo ad ascoltare musica, e mentre lavoravo al primo atto di The Batman ho messo Something in the Way, ed in quel momento, anziché la versione playboy di Bruce Wayne, ho iniziato a vederne un’altra, che lo mostrava recluso dopo la sua tragedia. Perciò ho fatto questo collegamento con Last Days di Gus Van Sant, e mi è venuta in mente questa versione di un Kurt Cobain in un maniero decadente.

Ricordiamo che The Batman è al cinema dal 3 marzo.