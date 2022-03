Red: la colonna sonora ufficiale e il video dal red carpet

Quello dell’ultimo film Disney Pixar, uscito oggi su Disney+, è stato davvero un “red” carpet: stiamo infatti parlando di Red, lungometraggio diretto da Domee Shi (vincitrice del Premio Oscar per il cortometraggio del 2018 dal titolo Bao), come possiamo vedere dal video ufficiale. In più, è stata rilasciata anche la colonna sonora ufficiale.

La OST include anche il brano originale “Nobody Like U”, già diffuso nei giorni scorsi. La colonna sonora contiene tre canzoni originali (“Nobody Like U”, “1 True Love”, “U Know What’s Up”) interpretate dalla boy band di finzione 4*Town e scritte dalla superstar vincitrice ai Grammy Billie Eilish e Finneas O’Connell, oltre alle musiche originali del compositore vincitore dei premi Oscar, Grammy ed Emmy Ludwig Göransson (Black Panther, The Mandalorian).

È possibile ascoltarla su Apple Music, Spotify e iTunes: qui il portale verso le varie piattaforme.

Questa la sinossi ufficiale della pellicola:

Red vede protagonista Mei Lee, una tredicenne che si trasforma improvvisamente in un gigantesco panda rosso quando si emoziona troppo (che significa praticamente SEMPRE). La madre di Mei Lee, Ming, è protettiva, se non leggermente autoritaria, e non si allontana mai da sua figlia: una realtà imbarazzante per un’adolescente come lei.

