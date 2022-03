Tutti i personaggi, i pianeti ed Easter eggs che abbiamo individuato in questa analisi del trailer di Obi-Wan Kenobi, la serie TV di Disney Plus.

Dopo 17 lunghi anni, Ewan McGregor torna finalmente “a casa”, nel franchise di Star Wars, indossando le sue iconiche vesti da Jedi per interpretare ancora una volta Obi-Wan Kenobi nella nuova serie Disney Plus in arrivo. Mentre la data di uscita della serie Obi-Wan Kenobi è ancora lontana, fissata per il 25 maggio 2022, la Disney ha pubblicato un trailer di rivelazione che ha già mandato in trepidazione vecchi e nuovi fan. Di seguito vi forniamo l’analisi del trailer di Obi-Wan Kenobi.

Il trailer di presentazione di Obi-Wan Kenobi è una vera e propria cornucopia di easter eggs e rivelazioni sui personaggi, dal ritorno di alcuni di quelli preferiti dai fan ad alcune apparizioni a sorpresa delle serie animate di Star Wars. Se avete visto il trailer e volete sapere che personaggio interpreterà Rupert Friend in Obi-Wan Kenobi, dettagli sugli Inquisitori, uno sguardo a un nuovissimo pianeta di Star Wars, siete nel posto giusto.

Ma partiamo dal principio, Obi-Wan Kenobi è ambientato durante i tempi bui dell’esilio di Kenobi, dieci anni dopo Star Wars: Episodio III – La vendetta dei Sith. La serie infatti vedrà il ritorno sia di Ewan McGregor nei panni del protagonista che di Hayden Christensen, che riprenderà il suo ruolo iconico di ex apprendista, con Christensen che avrà finalmente la possibilità di interpretare lo stesso Darth Vader.

Concettualmente, questa serie promette di fungere da ponte tra i prequel e la trilogia originale, esplorando il destino della galassia e il ruolo dello Jedi sconfitto, con particolare attenzione a Obi-Wan, mentre tenta di tenere al sicuro un giovane Luke Skywalker…

Di seguito vi lasciamo il trailer pubblicato su YouTube anche se contiamo sul fatto che voi lo abbiate già visto tremila volte.

Ritorno a Tatooine

La serie Obi-Wan Kenobi ci riporta di nuovo a Tatooine. Un pianeta ormai familiare a tutti i fan di Star Wars, essendo presente sia nella trilogia originale che in quella prequel, così come in The Mandalorian e The Book of Boba Fett. Il trailer di Obi-Wan Kenobi inizia con le riprese di Kenobi durante il suo esilio autoimposto. Una voce fuori campo sottolinea lo stato d’animo del Maestro Jedi.

“La lotta è finita”, riflette. “Abbiamo perso.”

Vediamo uno sguardo più da vicino al pianeta sabbioso dopo averlo visto ai tempi di Star Wars: La vendetta dei Sith. Per quelli di voi che hanno bisogno di fare mente locale, vi ricordiamo che la serie Obi-Wan Kenobi è ambientata 10 anni dopo che Sheev Palpatine ha eseguito l’Ordine 66, noto anche come Protocollo Clone 66, nel tentativo di eliminare tutti i Jedi. Coloro che sono sopravvissuti si sono nascosti, incluso Obi-Wan, che si è diretto su Tatooine per vivere una vita segreta e vegliare su un giovane Luke Skywalker.

Sembra che i tempi oscuri abbiano lasciato Obi-Wan distrutto, e sebbene continui la sua missione per proteggere Luke Skywalker non sembra avere molta speranza.

È facile capire perché: credeva veramente che Anakin Skywalker fosse il Prescelto, destinato a distruggere i Sith, non a unirsi a loro, e la caduta di Anakin nel Lato Oscuro ha messo in dubbio tutte quelle antiche profezie Jedi di speranza.

Una delle più grandi sorprese del trailer probabilmente è stata la prima occhiata a un giovane Luke Skywalker. Vediamo la (eventuale) nuova speranza dei Jedi avere il suo momento “Podracing” in cima alla casa di zio Owen e zia Beru. Questo è il ragazzo che un giorno crescerà per diventare il famigerato distruttore della Morte Nera, interpretato da Mark Hamill, ma in questo momento è sequestrato su Tatooine sotto l’occhio vigile di Obi-Wan, lontano dall’attenzione dell’Impero, gli Inquisitori e il padre di Luke, Darth Vader.

“Hello There” 17 anni dopo…

“Hallo There” il caro Ewan McGregor ritorna nei panni di Obi-Wan Kenobi, 17 anni dopo aver indossato l’ultima volta le vesti Jedi in Star Wars: La vendetta dei Sith. McGregor interpreta una versione più matura (guai a chi dice vecchia) e fascinosa dell’Obi-Wan che abbiamo visto l’ultima volta in azione, dopo aver trascorso 10 anni in solitudine a vegliare su Luke mentre l’Impero perlustra la galassia alla ricerca della coppia.

Quel lato del personaggio che ricordiamo con il suo saluto iconico non c’è più, e non possiamo nemmeno vedere Obi-Wan brandire la sua spada laser blu. Con gli Inquisitori che gli danno la caccia in tutta la galassia, non sorprende che abbia perso un po’ della sua leggerezza. Del resto, Obi-Wan Kenobi fu descritto per la prima volta come “uno strano vecchio eremita” che viveva al di là del Mare delle Dune di Tatooine. Il trailer rende finalmente giustizia a questa descrizione, rivelando che Obi-Wan inizialmente non si è stabilito in una capanna durante il suo esilio, ma ha vissuto in realtà in una grotta.

Questo ha consentito a Obi-Wan di mantenere la sua promessa di vegliare sul figlio di Anakin Skywalker. Vediamo infatti Joel Edgerton e Bonnie Piesse che riprendono i ruoli di zio Owen e zia Beru, mentre crescono Luke.

Gli Inquisitori

Gli Inquisitori sono un’organizzazione di agenti sensibili alla Forza e devoti al Lato oscuro che servono i Sith nel tentativo di spazzare via i Jedi rimasti nella galassia dopo l’Ordine 66. Gli Inquisitori sono apparsi in una varietà di prodotti di Star Wars, tra cui Star Wars: Jedi Fallen Order, Star Wars Rebels e svariati fumetti di Star Wars.

Il gruppo giocherà un ruolo di primo piano nella serie Obi-Wan Kenobi, con questa serie che consacrerà il loro debutto dal vivo.

Ci possiamo aspettare che gli Inquisitori siano implacabili e spietati nella loro ricerca di Obi-Wan e del giovane Skywalker. Secondo il trailer, la chiave per dare la caccia a Jedi è la pazienza. Palpatine era convinto che i Jedi, campioni della luce, non potessero vivere per sempre sotto il mantello del lato oscuro senza farsi conoscere. Il compito degli Inquisitori era di tenere d’occhio i rapporti sulle spade laser e la Forza, scoprire se c’era del vero e portare qualsiasi Jedi a Darth Vader su Mustafar.

Fino ad ora, si pensava generalmente che gli Inquisitori di Darth Vader avessero una base su Mustafar.

Sembra che non sia così, però, perché il trailer mostra la nave dell’Inquisitore diretta alla propria roccaforte, situata su un mondo acquatico sconosciuto.

L’architettura ricorda la torre di Darth Vader su Mustafar, progettata per concentrare il potere di una vergenza del lato oscuro sotto di essa; è ragionevole presumere, quindi, che anche gli Inquisitori siano basati su un pianeta forte del lato oscuro.

Il Quinto Fratello

Sappiamo che Sung Kang è nella serie Obi-Wan Kenobi e in precedenza ha rivelato che brandirà una spada laser. Esattamente a un 01:15 del trailer, un Inquisitore dalla pelle verde viene visto guidare gli Stormtroopers attraverso un vicolo intriso di neon, e sembra proprio Sung Kang. Sembra anche che potrebbe interpretare il Quinto Fratello, un Inquisitore di Star Wars Rebels che lavora a stretto contatto con Darth Vader.

Il Quinto Fratello indossa un cappello simile, ha una pelle grigio-verde simile ed è spesso coinvolto in tutti gli importanti affari dell’Inquisitorius – ed è stato visto in parecchie scene del teaser.

L’Inquisitore Reva

Questo è un nuovo Inquisitore che non abbiamo ancora visto in nessun prodotto di Star Wars. L’Inquisitore Reva, interpretato da Moses Ingram, avrà un ruolo preminente nella serie.

Dal trailer sembra che sia la mano destra del Grande Inquisitore, che distribuisce punizioni come meglio crede e cerca di fiutare Jedi ovunque.

Inoltre vediamo che Reva è sensibile alla Forza e brandisce una spada laser dalla lama rossa proprio come gli altri al servizio dei Sith e dell’Impero. Reva sarà sicuramente un importante antagonista per tutta la serie. . Il nome dell’Inquisitore Reva infrange una regola di Star Wars – i precedenti Inquisitori sono stati tutti numerati e chiamati “Fratello” o “Sorella” – quindi c’è sicuramente qualcosa di particolare in lei che scopriremo vedendo la serie.

Il Grande Inquisitore

Il Grande Inquisitore è l’Inquisitore di grado più alto che brandisce una spada laser a doppia lama dotata di meccanismo rotante. Il personaggio è stato introdotto per la prima volta in Star Wars Rebels, sebbene sia tecnicamente in Star Wars: The Clone Wars come Jedi Temple Guard.

Proprio come Ahsoka Tano, il Grande Inquisitore rimase disilluso dall’Ordine Jedi dopo il modo in cui gestirono il bombardamento del tempio Jedi e fu attirato nel Lato Oscuro dove si armò contro qualsiasi Jedi che fosse riuscito a sopravvivere all’Ordine 66. Il personaggio era doppiato da Jason Isaacs in Star Wars Rebels, ma nella serie sarà interpretato da Rupert Friend.

Un nuovo pianeta di Star Wars: Daiyu

Una delle maggiori preoccupazioni dei fan, da quando la serie Obi-Wan Kenobi è stata annunciata per la prima volta, è stata se si sarebbe svolto interamente su Tatooine. In questa analisi del trailer di Obi Wan Kenobi vi confermiamo che non sarà così perché come evidenziato da The Book of Boba Fett, un’impresa del genere è possibile ma alla fine complicata.

Come confermato in questo trailer, Obi-Wan Kenobi porterà i Jedi anche su altri pianeti. Lo sceneggiatore Joby Harold ha confermato in una recente intervista che il nuovo pianeta si chiama Daiyu, e avrà “un’atmosfera molto simile ad Hong Kong”. Questo potrebbe essere il luogo di una grande battaglia tra Reva e Obi-Wan, chissà. nello scorcio che abbiamo visto vediamo una vita notturna piena di graffiti ed è un po’ spigolosa.

Il ritorno di Darth Vader

Continuiamo l’analisi del trailer di Obi Wan Kenobi dicendovi questo: la sentite la marcia Imperiale risuonare nelle vostre teste? Uno degli aspetti più eccitanti della serie Obi-Wan Kenobi è la potenziale reunion tra Ewan McGregor e Hayden Christensen, che è confermato per tornare nei panni di Anakin Skywalker.

Anche se non ci viene dato uno sguardo a Christensen, sentiamo Vader respirare pesantemente sopra il flash del titolo che conclude il trailer di rivelazione.

Il trailer di Obi-Wan Kenobi mostra un’inquadratura di Kenobi che veglia sul giovane Luke e le immagini sono deliberatamente un parallelismo con Anakin. L’abito di Luke ricorda quello indossato da Anakin in Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma, quando i Jedi scoprirono Anakin per la prima volta su Tatooine. Indossa i vecchi occhiali di Anakin e, in modo divertente, sembra persino immaginare di guidare un podracer.

Sì, è Duel of the Fates che state ascoltando

E, giunti alla conclusione dell’analisi del trailer di Obi Wan Kenobi come ultima cosa vogliamo dirvi che è proprio Duel of the Fates che potete sentire durante il trailer. L’iconica composizione di John Williams, che ha giocato dietro l’incredibile battaglia con la spada laser tra Darth Maul, Obi-Wan Kenobi e Qui-Gon Jinn in Star Wars: La minaccia fantasma.

Inoltre se ascoltate davvero attentamente, potrete sentire la parte di Battle of the Heroes, che è stata usata per la battaglia con la spada laser tra Obi-Wan e Anakin su Mustafar in La vendetta dei Sith.

Mentre il maestro incontra ancora una volta l’apprendista in questa serie Disney Plus, il posizionamento di entrambi questi importanti brani musicali indica sicuramente la lotta al centro del conflitto più ampio.

Non vediamo l’ora di scoprire di più.

La serie Obi-Wan Kenobi verrà lanciata il 25 maggio 2022 su Disney+.