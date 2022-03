.hack//G.U. Last Recode: trailer del JRPG col chara design di Yoshiyuki Sadamoto

Il noto franchise di .hack//G.U. arriva da oggi su Nintendo Switch grazie a .hack//G.U. Last Recode, pubblicato da Bandai Namco Europe: ecco il trailer di lancio di questa speciale collection.

.hack//G.U. Last Recode include tutti e quattro i titoli del franchise: Rebirth, Reminisce, Redemption e Reconnection, per la gioia dei fan di sempre e di chi vuole riscoprire questa saga.

I giocatori rientreranno nel MMORPG in realtà aumentata “The World” nei panni di Haseo, mentre cerca di diventare più forte e dare la caccia al Player Killer, conosciuto come Tri-Edge, che ha attaccato la sua amica Shino lasciandola in coma nel mondo reale.

Rilasciata la prima volta nel 2002, la serie .hack//G.U. è un successo cross-mediale globale creato da due giganti dell’animazione giapponese: Kazunori Ito (Mobile Police PATLABOR) e Yoshiyuki Sadamoto (Neon Genesis Evangelion). Questa collection, precedentemente uscita per PC e PlayStation 4, arriva ora su Nintendo Switch con tutte le migliorie e l’intera serie di quattro episodi.

Questa la sinossi ufficiale:

Tuffati nella trilogia di .hack//G.U. e ritorna ne “Il Mondo” nei panni di Haseo all’inseguimento di Tri-Edge in .hack//G.U. Last Recode, adesso con una grafica migliorata, un gameplay migliorato, e nuove modalità!

Immergiti ne “Il Mondo”, un MMORPG, e scopri cosa è reale e cosa è realtà solo in .hack//G.U. Ambientato nel Settembre 2017, anni dopo gli eventi della prima serie di .hack, “Il Mondo” è stato ricostruito. Segui Haseo all’interno de “Il Mondo” e cattura PKs (Player Killers), al fine di guadagnare forza e scovare Tri-Edge, un forte PK che ha attaccato la sua amica Shino nel gioco e cadura in coma nella vita reale.

