Dr Disrespect mette fine alla sua causa con Twitch

Dopo che Dr Disrespect ha fatto ufficialmente causa a Twitch, il tutto si è concluso in un nulla di fatto, come recentemente confermato.

Non è passato molto da quando, in seguito al ban di Dr Disrespect sulla piattaforma, il noto streamer ha deciso di fare causa a Twitch, visto che il tutto è avvenuto per ragioni sconosciute. Si parlava di grossi danni a livello di reputazione e di guadagni persi, con il tutto però che si è ora concluso.

In qualche modo, la causa legale è finita e non ci sono stati problemi per nessuna delle due parti, forse in seguito a un chiarimento della piattaforma di Amazon nei confronti dello streamer, forse perché un qualche tipo di accordo non meglio noto è stato raggiunto, per ora non ci è dato saperlo.

Di sicuro si tratta di un avvenimento alquanto inaspettato, considerando che non è ancora chiaro cosa abbia causato il ban e del perché Disrespect abbia infine ritenuto Twitch non più colpevole delle accuse terminando la causa, ma forse è meglio dire che tutto è bene quel che finisce bene.

Ovviamente, la domanda che chiunque abbia mai seguito lo streamer si sta chiedendo riguarda il suo presunto ritorno con le live su Twitch in seguito alla pace fatta, ma purtroppo abbiamo una conferma negativa in tal senso, almeno per il momento.