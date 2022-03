Batman: Bill Murray racconta di quando avrebbe potuto essere protagonista del film assieme a Eddie Murphy

Bill Murray ha di recente parlato di quando diversi decenni fa fu accostato al lungometraggio su Batman che poi fu realizzato da Tim Burton. All’epoca era stato preso in considerazione per la regia Ivan Reitman, ed erano stati chiamati in causa sia Bill Murray che Eddie Murphy.

Parlando a Yahoo di quell’occasione mancata di vestire i panni di Batman, Eddie Murphy ha raccontato:

Avevo parlato con Eddie Murphy di questa possibilità, e lui voleva essere Batman. Perciò io dovevo essere Robin, il ragazzo meraviglia, ma io non volevo essere il ragazzo meraviglia di nessuno. Magari avrei potuto farlo tempo prima, quando ero veramente un ragazzo, ma negli anni Ottanta era ormai troppo tardi per questa cosa. E poi l’outfit non avrebbe funzionato: Eddie sta bene con il viola, e la stessa cosa vale per me. Mentre con il rosso ed il verde somiglierei ad un elfo di Babbo Natale.

Chiaramente Bill Murray si è lasciato andare alla sua solita ironia, ma è vero che sia Murray che Eddie Murphy furono vicini all’ingaggio per il film su Batman. Sarebbe curioso capire se realmente Eddie Murphy fosse interessato al ruolo di Batman, anziché a quello di Robin.