Sony Xperia ACE 3 saranno i prossimi smartphone budget?

Le pagine di Zollege, in collaborazione con il noto leaker OnLeaks, hanno da poco anticipato i nuovi Sony Xperia ACE 3, dispositivi di cui sono stati svelati alcuni dettagli in attesa di conferme ufficiali da parte del colosso, oltre che render che anticiperebbero il design.

A quanto pare i device offriranno un display da 5,5 pollici con notch che ospita la fotocamera per i selfie da 13 MP. Si parla poi di sensore per le impronte digitali sul lato e di un jack da 3,5 mm, oltre che del System on a Chip Snapdragon 888 5G all’interno.

Pare che verranno offerti 6 GB di RAM e 128 GB o 256 GB di spazio per l’archiviazione, con una batteria da 4.500mAh. Per quel che concerne la data di lancio, seppur non ci siano ancora dettagli precisi in tal senso, pare che potremo vedere i nuovi telefoni in commercio già nel corso del mese di giugno 2022.

Il prezzo anticipato si traduce in circa 300€, seppur non si parli ancora di novità confermate, ma sembra molto probabile che nel caso in cui vedremo il dispositivo arrivare questo si presenterà al lancio con prezzo budget.