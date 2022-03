Obi-Wan Kenobi: prima immagine di Darth Vader e la cover di EW animata

Come sappiamo, Hayden Christensen tornerà nel ruolo di Anakin Skywalker in Obi-Wan Kenobi, nuova serie Disney+ sull’universo di Star Wars. Eccolo, dunque, nella prima foto ufficiale in cui veste, effettivamente, i panni di Darth Vader. In più, sempre Entertainment Weekly, ci regala una primizia: la cover con Ewan McGregor in versione animata.

"We’re going to see a very powerful Vader," promises Hayden Christensen as EW presents the exclusive first look at the return of Darth Vader in #ObiWanKenobi. https://t.co/VI2efrRAZU — Entertainment Weekly (@EW) March 10, 2022

La storia della serie in arrivo il 25 maggio inizia dieci anni dopo i drammatici eventi di Star Wars: La Vendetta dei Sith, dove Obi-Wan Kenobi ha affrontato la sua più grande sconfitta, la caduta e la corruzione del suo migliore amico e apprendista Jedi, Anakin Skywalker, che è passato al lato oscuro diventando il malvagio Signore dei Sith, Darth Vader.

Hello there, #ObiWanKenobi. Ewan McGregor is firing up his lightsaber again and reuniting with Hayden Christensen for their new #StarWars series. Our April issue cover story is packed with exclusive new details. https://t.co/TR6j1Tr5wu Story by @DaltonRoss pic.twitter.com/nxNUkaH7g2 — Entertainment Weekly (@EW) March 10, 2022

La serie è interpretata da Ewan McGregor, che riprenderà il suo ruolo nei panni dell’iconico Maestro Jedi, e segna anche il ritorno di Hayden Christensen nel ruolo di Darth Vader. Si uniscono al cast anche Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell e Benny Safdie.

Obi-Wan Kenobi è diretta da Deborah Chow, mentre gli executive producer sono Kathleen Kennedy, Michelle Rejwan, Deborah Chow, Ewan McGregor e Joby Harold.

