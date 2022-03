Napoleon: le prime foto in costume di Joaquin Phoenix nei panni di Napoleone Bonaparte

La curiosità di vedere Joaquin Phoenix nei panni dell’Imperatore Napoleone Bonaparte era tanta, e finalmente è stata esaudita: ecco le prime foto dell’attore dal set di Napoleon, il film di Ridley Scott su una delle personalità politiche più importanti di sempre.

First images of Joaquin Phoenix as Emperor Napoleon Bonaparte on the set of Ridley Scott’s new movie, “Napoleon”.

Source: @DailyMail pic.twitter.com/AWGTfZmgNd

— Joaquin Phoenix Updates (@jphoenixupdates) March 10, 2022