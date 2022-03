Moon Knight: i tre nuovi character poster dedicati al personaggio Marvel

I Marvel Studios continuano a stuzzicare i fan con degli azzeccati character poster per la loro nuova serie destinata a Disney+, Moon Knight. I tre nuovi poster sono dedicati uno a Steven Grant/Marc Spector (le due personalità “non mascherate” del personaggio), uno all’antieroe del titolo e il terzo al peculiare alter ego snob, Mr. Knight.

The many phases of Marvel Studios’ #MoonKnight, an Original series streaming March 30, only on @DisneyPlus. (2/2) pic.twitter.com/NkSjIin8u3

— Moon Knight (@moonknight) March 10, 2022