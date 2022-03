Mac mini: in arrivo un nuovo modello con SoC M2 o M2 Pro?

Sembra che un nuovo Mac mini con all'interno il System on a Chip M2 o M2 Pro potrebbe essere rilasciato nel giro di non troppo tempo da Apple.

Nel corso del suo nuovo evento di marzo, Apple ha avuto modo di annunciare in via ufficiale i nuovi Mac Studio, dispositivi che nonostante le dimensioni alquanto piccole si preparano a offrire delle performance davvero da urlo. Si parla quindi di ibridi fra Mac mini e Pro, come era stato riportato solamente qualche ora prima dell’inizio della conferenza, con 9to5Mac che ha ora avuto modo di approfondire ulteriormente la situazione, parlando dei prossimi Mac mini che verranno lanciati.

Sarebbe stato facile pensare che con questi nuovi dispositivi Apple avrebbe abbandonato la sua idea, trasformando quindi gli Studio nei novi mini, considerando anche le dimensioni, ma a quanto pare la compagnia è al lavoro su dei nuovi dispositivi con all’interno SoC M2 o M2 Pro fra cui poter scegliere, proprio i dispositivi tanto chiacchierati di cui non c’è ancora stato modo di parlare. I device dovrebbero avere il nome in codice J473 e offrire un upgrade così alto da superare quanto visto con gli M1 nel corso del 2020.

M2 prenderebbe stando a 9to5Mac il nome interno di Staten, e sarebbe basato sugli attuali SoC A15 Bionic, al contrario della serie M1 basata sugli A14 Bionic. Dovrebbe essere presente una CPU a 8 core e una GPU a 10 core. Sembra che la compagnia avesse già deciso di fornire agli utenti dei nuovi dispositivi della serie Mac mini, seppur a quanto pare questi siano stati scartati per far spazio ai Mac Studio, che non si sono infatti presentati con M2 all’interno.

Le ultime informazioni riguardano il fatto che potremmo scoprire di più a giugno nel corso del WWDC 2022, e che degli M2 Max o Ultra non sarebbero ancora neanche in lavorazione, e quindi l’azienda potrebbe avere modo di pensare ai device solamente in seguito.