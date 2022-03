Smartphone Pixel, il Feature Drop di Marzo ha introdotto un widget estremamente utile

Il Feature Drop di marzo introduce un utile widget su tutti gli smartphone Pixel più recenti. Il nuovo widget batteria consente di avere sempre a vista d’occhio lo stato della batteria dello smartphone e degli accessori collegati via Bluetooth.

Il Feature Drop è già disponibile sui Pixel 3a – Pixel 5a, mentre bisognerà aspettare ancora qualche giorno (o settimana) per vederlo arrivare anche sugli ultimi arrivati di Google, i nuovi Pixel 6 e 6 Pro. Nessuna paura: per ottenere il widget batteria su quest’ultimi device è sufficiente aggiornare lo smartphone ad Android 12L.

Il widget batteria per smartphone Pixel è compatibile con la stragrande maggioranza degli auricolari Bluetooth. Un elenco mostra la percentuale di batteria residua di (quasi) tutti i dispositivi connessi. L’unico neo? Al momento non funziona con gli smartwatch – per un limite di WearOS.

Il widget, infatti, si limita a prendere le informazioni sullo stato della batteria direttamente dal menù impostazioni di Android. Peccato che – ora come ora -, WearOS non comunichi i dati sullo stato della batteria direttamente ad Android, ma esclusivamente all’app WearOS. Nulla che non si possa sistemare con un futuro aggiornamento, chiaramente.

Il widget non è nemmeno compatibile con ogni singolo auricolare Bluetooth in commercio. Ad esempio non funziona con le AirPods di Apple, ma questo probabilmente non dipende da Google.

Se avete uno smartphone Pixel aggiornato all’ultima versione disponibile, non vi resta che installare il widget sulla homescreen con un semplice tap. Il widget di default ha una dimensione 4×2 ma è comunque possibile optare per un layout compatto da 2X2.