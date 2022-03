Redmi Note 12 potrebbe arrivare presto, almeno in Cina

Sembra che non servirà molto per Xiaomi al fine di portare i suoi Redmi Note 12 sul mercato, visto che a quanto pare i dispositivi avranno modo di giungere in Cina nel giro di davvero poco tempo. Si parla nello specifico del secondo quarto di anno del 2022, il che significherebbe che la data di uscita sarebbe fissata da partire dal primo di aprile, fino alla fine di giugno, un ottimo risultato che si pensa che ci avviciniamo alla metà di marzo.

I dispositivi non sono stati fino a oggi al centro dell’attenzione, ma questo leak sembrerebbe particolarmente attendibile, dato che abbiamo a che fare con Digital Chat Station, sempre pronto ad anticipare molteplici novità del mercato della tecnologia, specialmente per quel che concerne i prodotti cinesi. A quanto pare, il lancio avverrà una volta che Redmi avrà finito con i suoi K50, ma potete trovare la dichiarazione completa di DCS qui di seguito.

In seguito alla fine della serie Redmi K50 in campo Redmi, il prossimo prodotto sarà la serie L16. La versione high-end sarà la L16/L16U. Il nome dovrebbe essere Redmi Note 12. Il design sarà davvero ben riconoscibile. Lancio nel Q2 2022.

Sembra quindi che servirà solamente aspettare qualche mese per poter veder ei dispositivi ,che all’effettivo, come sottolineato dal tipster fra le righe, potrebbero non chiamarsi Redmi Note 12, con la compagnia che avrebbe in tal caso modo di scegliere un altro nome per i suoi prossimi gioiellini di fascia alta.

Seppur non ci siano ancora novità in merito alle specifiche, di sicuro avremo modo di scoprire di più sul tutto nel giro di solamente qualche settimana, con i leak in tal senso che di solito non si fanno attendere per molto tempo prima del debutto, e avranno modo di anticipare maggiori informazioni sui dispositivi.