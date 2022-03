Pixel Stand diventa una bara, la creazione di una fan

Il nuovo caricatore per i Pixel è stato definito da alcuni utenti particolarmente strano per quel che concerne la forma, visto che la plastica bianca e curva potrebbe ricordare a tratti quella di una tomba. Ecco quindi che Chloe Condon (Microsoft Cloud Advocate), come mostrato sulla piattaforma di Twitter, ha deciso di realizzare un’opera custom a tal scopo.

Si parla di uno scherzo nato dalla possibilità di dire addio alle proprie batterie, sempre pronte ad andarsene prima di quello che gli utenti vorrebbero, che si parli di Pixel o di qualunque tipo di dispositivo, con poche eccezioni che hanno modo di durare molteplici anni.

In questo caso è possibile vedere dell’ironia anche nel danneggiamento della ricarica wireless di cui parlano molti utenti, visto che questa ha modo di scaldare i dispositivi, ma si tratta in fondo di una parodia apparentemente senza secondi fini.

I told you I wasn't joking 🪦⚰️🦴💀🎨 pic.twitter.com/DArLFawr4Y — Chloe Condon (@ChloeCondon) March 9, 2022

Per chiunque volesse avere uno di questi dispositivi, purtroppo per il momento l’emulazione è l’unica via, e difficilmente ci troveremo a vedere questo tipo di articoli in commercio. A quanto pare il tutto sembra realizzato attraverso del vinile, ma di sicuro possono esserci molte ulteriori alternative.