Meglio Nate Che Niente: poster e foto del musical Disney+ in arrivo il primo aprile

Disney+ ha rilasciato anche il teaser poster e le immagini del film Meglio Nate Che Niente (Better Nate Than Never), commedia d’avventura con straordinari numeri musicali che debutterà in esclusiva sulla piattaforma streaming il 1° aprile.

In Meglio Nate Che Niente, il tredicenne Nate Foster sogna con tutto se stesso Broadway. C’è solo un problema: non riesce nemmeno a ottenere una parte nella recita scolastica. Ma quando i suoi genitori lasciano la città, Nate e la sua migliore amica Libby vanno di nascosto nella Grande Mela per un’opportunità unica nella vita e per dimostrare a tutti che si sbagliano. Un incontro casuale con la zia Heidi, che Nate non vede da tempo, stravolge il suo viaggio. Insieme dovranno imparare che le più importanti avventure della vita sono grandi quanto i propri sogni. Basato sul pluripremiato romanzo.

Meglio Nate Che Niente è interpretato da Aria Brooks, Joshua Bassett, Michelle Federer e, per la prima volta sullo schermo, Rueby Wood nel ruolo di Nate, con Norbert Leo Butz e Lisa Kudrow. Basato sul libro di Tim Federle, il film è stato adattato per lo schermo e diretto dallo stesso Tim Federle. Marc Platt e Adam Siegel sono i produttori del film, mentre Tim Federle e Pamela Thur sono gli executive producer.

