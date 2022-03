Google Stadia farà girare i giochi Windows? Sembra che avremo novità a marzo

Sembra che Google Stadia avrà modo di far girare anche i giochi Windows, come recentemente anticipato e ripreso sulle pagine di The Verge.

A quanto pare, Google potrebbe aver trovato una soluzione utile al fine di permettere ai giochi disponibili su Windows di girare sulla piattaforma di Stadia. Stando a quanto recentemente riportato sulla piattaforma di Reddit e ripreso da The Verge, il colosso ha intenzione di svelare il suo emulatore per Linux nel corso del Google for Games Developer Summit, il quale permetterebbe di cambiare le carte in tavola per il noto servizio di gaming in streaming.

Si parla di una conferenza tenuta da Marcin Undak, in cui Google dovrebbe avere modo di mostrare nel dettaglio la propria soluzione per far girare i giochi senza modifiche su Stadia. A questo punto, grazie al supporto della compagnia nella realizzazione di un emulatore Windows per Linux, gli sviluppatori avranno modo di portare i titoli nel servizio senza dover fare troppo lavoro, il che comporterebbe quindi una valanga di aggiunte e possibilità nel corso dei prossimi mesi.

Da quando la compagnia ha presentato il servizio, nonostante le molteplici partnership confermate che hanno avuto modo di arricchirlo nel corso dei mesi e degli anni, ci sono stati comunque moltissimi giochi che non hanno mai potuto fruire della piattaforma di Cloud, e non sono stati quindi considerati da molti utenti che prediligono Stadia quando decidono di giocare a un qualunque titolo. Viene quindi da sé che la soluzione in questione metterebbe il servizio potenzialmente a pari di soluzioni come GeForce NOW, lasciando che questo risulti molto più competitivo e completo.

Resta ovviamente da vedere se il nuovo emulatore del colosso della ricerca non si troverà a creare problemi per quel che concerne le effettive performance dei prodotti, e quanti nuovi titoli avranno all’effettivo modo di giungere nel catalogo sfruttando le potenzialità del tutto, ma non ci resterà a quanto pare che aspettare solamente qualche giorno al fine di saperne finalmente di più.