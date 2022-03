Google Pixel 6A e Watch: il lancio sarebbe stato rinviato a luglio

Non abbiamo ancora avuto informazioni in via ufficiale per quel che concerne Google Pixel 6A, ma sembra che la compagnia possa aver già deciso di rinviare i dispositivi, ovviamente internamente, non avendo parlato apertamente dei dispositivi. Abbiamo già visto la serie 6 arrivare lo scorso anno, mentre nel 2022 in Italia, e in fondo non è così ambiguo che i 6A ci mettano qualche mese in più a farsi vedere, seppur il tutto avverrebbe più tardi rispetto a quanto anticipato fino a oggi.

I report avevano anticipato il fatto che i dispositivi sarebbero stati infatti ufficializzati e lanciati nel corso del mese di maggio, mentre stando a quanto dichiarato dal noto leaker Jon Prosser, come potete vedere qui di seguito, pare che servirà aspettare fino a luglio. Ovviamente non abbiamo a che fare con una fonte ufficiale, ed è quindi bene prendere il tutto con le pinze fino a che la compagnia non avrà avuto modo di commentare la situazione. Per quel che concerne i Pixel Watch invece, sembra si parli ancora del 26 maggio, ma il rinvio sarebbe al contempo vicino.

as i mentioned in today’s show: i am hearing that google has delayed the pixel 6a until late july. (chip shortage) pixel watch is still may 26th, but the source believes it could soon be pushed as well.https://t.co/iqoh9RlCzk — Jon Prosser (@jon_prosser) March 4, 2022

Entrambi i dispositivi hanno avuto modo di farsi vedere in anticipo grazie a degli inventari, con dei leak che hanno suggerito il fatto che i dispositivi avranno lo stesso SoC Tensor della serie 6, con colorazioni verde, bianca e nera al lancio, oltre che con 128 GB di memoria di archiviazione. Come ricorda GizChina, la crisi mondiale dei chip potrebbe rendere difficile l’utilizzo dello stesso identico dispositivo in tutti e tre i telefoni della serie, ma non resterà che vedere come Google avrà modo di gestire il tutto per portare quanti più dispositivi possibile nelle case degli utenti.

Staremo a vedere nel corso delle prossime settimane se la compagnia avrà finalmente modo di confermare il nuovo evento per quest’estate al fine di presentare i suoi prossimi gioiellini.