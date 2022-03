Dune 2: Florence Pugh in trattative per interpretare la principessa Irulan Corrino

Florence Pugh sarebbe in trattative per entrare a far parte del cast di Dune 2, per vestire i panni della principessa Irulan Corrino.

In vista della produzione di Dune 2 si è fatto un nome importante per un nuovo ingresso nel cast: stiamo parlando di Florence Pugh che è in trattative per vestire i panni della principessa Irulan Corrino. Si tratta di un personaggio che è legato alla figura dell’imperatore Shaddam Corrino IV, di cui sarebbe la figlia più grande.

Se Florence Pugh venisse confermate per Dune 2 sarebbe la seconda volta che si ritroverebbe a recitare al fianco di Timothée Chalamet dopo che entrambi hanno partecipato a Piccole Donne. Ricordiamo che Florence Pugh è di recente apparsa anche nella serie TV Hawkeye. Nel nuovo lungometraggio su Dune ci saranno anche Rebecca Ferguson, Zendaya e Josh Brolin. Anche in questo caso la regia, la produzione e la sceneggiatura di Dune 2 è stata affidata a Denis Villeneuve.

Lo stesso regista ha dichiarato sul progetto: