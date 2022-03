Bla Bla Baby: trailer e foto della nuova commedia di Fausto Brizzi

Bla Bla Baby è il nuovo film di Fausto Brizzi: una commedia dal ricco cast in arrivo al cinema dal 7 aprile. Vi presentiamo trailer e foto ufficiali, appena pubblicate da 01 Distribution insieme alla sinossi della pellicola.

Nel cast, Alessandro Preziosi, Matilde Gioli, Massimo De Lorenzo, Maria Di Biase, Chiara Noschese, Cristiano Caccamo, Nicolas Vaporidis, Nina Torresi e Pablo&Pedro.

Questa la sinossi ufficiale:

Luca è costretto a quarantacinque anni a lavorare in un asilo nido aziendale, dopo una vita a inseguire il successo senza alcun risultato. Con lui le colleghe Celeste e Doriana.

I tre, ogni giorno, si trovano ad affrontare i piccoli dei dipendenti della Green Light, tra continui pianti, urla e l’impossibilità di instaurare un vero rapporto di comunicazione con i bambini, incapaci di parlare.

O almeno così, fino al giorno in cui Luca, a casa dell’amico e scienziato Ivano, mangia un omogeneizzato alla platessa “contaminato” e appena ritirato dal commercio. Il giorno dopo, tornato all’asilo dopo una notte insonne, le voci incomprensibili dei bambini diventano per Luca parole di senso compiuto: con suo grande stupore, li sente parlare…

