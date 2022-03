Matrix Resurrections domina le novità Home Video di Warner Bros. per marzo 2022

Matrix Resurrections, Il Miglio Verde in 4K Ultra HD e Young Sheldon 4 sono le novità Home Video di Warner Bros. per marzo 2022.

Marzo 2022 si preannuncia molto interessante dal punto di vista delle uscite Home Video di Warner Bros. nel nostro paese, dato che avremo sia l’uscita di Matrix Resurrections che di un boxset con tutta la saga in 4K, oltre a un paio di altre primizie.

Diretto dalla visionaria regista Lana Wachowski, Matrix Resurrections arriva giovedì 10 marzo in DVD, Blu-ray, 4K Ultra HD e Steelbook 4K Ultra HD per Warner Bros. Home Entertainment. Il tanto atteso nuovo capitolo dell’innovativo franchise che ha ridefinito un genere riunisce nuovamente le star Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss nei ruoli iconici che hanno reso famosi Neo e Trinity. Tra i numerosi ed imperdibili contenuti speciali, tanti dietro le quinte per scoprire come il cast e la troupe hanno dato vita alle scene più strabilianti ed emozionanti di Matrix Resurrections.

Del film saranno disponibili anche le edizioni speciali presso Game Stop e Amazon.

Dal 10 marzo sarà inoltre disponibile l’esclusivo Matrix Boxset, tutto il mondo di Matrix, la saga che ha rivoluzionato il cinema di fantascienza e conquistato milioni di persone, racchiuso in un unico spettacolare cofanetto con i 4 film in 4K Ultra HD e Blu-ray.

Il Miglio Verde, l’intenso film scritto e diretto da Frank Darabont, con protagonisti Tom Hanks e Michael Clarke Duncan, disponibile dal 3 marzo per la prima volta in 4K Ultra HD. Tratto dall’omonimo romanzo di Stephen King, Il Miglio Verde è ancora oggi una delle trasposizioni cinematografiche più amate di sempre e sarà finalmente disponibile in versione Steelbook 4K Ultra HD + Blu-ray. In arrivo anche una preziosa Ultimate Collector’s Edition: un’edizione speciale che conterrà al suo interno, oltre all’inedito steelbook e numerosi contenuti speciali, diverse imperdibili sorprese: tra queste un libretto di 32 Pagine, un poster, quattro Cartoline da Collezione e tre Fotografie.

L’imperdibile quarta stagione di Young Sheldon, spin-off e prequel di The Big Bang Theory, con Iain Armitage protagonista nel ruolo dell’amato personaggio di Sheldon, disponibile da giovedì 3 marzo in DVD. La serie, rinnovata per la quinta stagione, racconta la vita del protagonista Sheldon sin dalla sua infanzia. Le prima tre stagioni sono già disponibili in home video.

Leggi anche: