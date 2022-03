Blue Beetle: Harvey Guillén in trattative per entrare nel cast

Harvey Guillén, interprete della serie TV What we do in the Shadows, è in trattative per un ruolo chiave nel film DC Comics Blue Beetle.

Arrivano delle novità sul fronte riguardante il film DC Comics su Blue Beetle: per il lungometraggio l’interprete Harvey Guillén sarebbe in trattative per quello che viene descritto come un ruolo chiave. L’attore di What we do in the Shadows dovrebbe quindi entrare a far parte del cast del film.

Il possibile ingaggio di Harvey Guillén per il film su Blue Beetle arriva qualche tempo dopo che è stata annunciata l’uscita al cinema del lungometraggio. Inizialmente Blue Beetle doveva arrivare su HBO Max, ed invece arriverà nelle sale cinematografiche il 2 giugno 2023.

Xolo Maridueña sarà il protagonista del lungometraggio e vestirà i panni del supereroe. L’interprete ha così parlato del suo coinvolgimento nel progetto:

La cosa che più mi è rimasta impressa di questo personaggio è il fatto che sarà un latino-americano. E sono orgoglioso di poter lavorare con Angel Manuel Soto, che è un tipo di persona simile a questo character. In tutto ciò voglio sottolineare il fatto che la questione della rappresentanza culturale è molto importante.

Ricordiamo che Harvey Guillén in What we do in the Shadows veste i panni di Guillermo de la Cruz.

