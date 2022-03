Netflix spegne (almeno per ora) la piattaforma in Russia

Dopo aver bloccato ogni operazione di acquisizione e produzione, Netflix sospende (almeno per ora) l'operatività della piattaforma streaming in Russia.

07—Mar—2022 / 9:46 AM

Netflix prende posizione e rinuncia al mercato russo, almeno per il momento: l’operatività della piattaforma streaming nel paese, difatti, è stata interrotta come ulteriore misura presa dalla società in risposta al conflitto russo-ucraino che sta infiammando in queste settimane.

Date le circostanze attuali, abbiamo deciso di sospendere il nostro servizio in Russia.

fa sapere Netflix.

Già il 2 marzo, Netflix aveva annunciato di aver sospeso ogni acquisizione di opere e prodotti dal territorio russo, nonché la produzione di film e serie tv in loco, anche quelle oramai in fase avanzata di realizzazione, come quella poliziesca diretta da Dasha Zhuk, attualmente rimasta appesa.

Netflix era una delle poche voci occidentali nel sistema, altrimenti molto chiuso e controllato, dello streaming russo (Disney+ non è al momento ancora sbarcato nel paese e, chiaramente, non ha attualmente programmi per farlo). Nei mesi scorsi, la dirigenza di Netflix si era rifiutata di trasmettere propaganda nazionalista sulla piattaforma.

Non è detto che Netflix intenda rinunciare a una piazza potenzialmente così grande per sempre, ma è probabile che il ritorno sul mercato sarà molto in là nel futuro.

Leggi anche: