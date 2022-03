Gotham Knights: Fallon Smythe e Tyler DiChiara saranno Bluebird e Cullen Row

Variety ha annunciato che per la serie TV Gotham Knights sono stati ingaggiati gli interpreti Fallon Smythe e Tyler DiChiara, che vestiranno rispettivamente i panni di Bluebird e Cullen Row. La lavorazione del progetto è alle porte considerando che le riprese inizieranno ad aprile.

In Gotham Knight la Bluebird di Fallon Smythe è descritta come un’ingegnera di talento che spera in una vita migliore per sé stessa e per suo fratello, e così come nei fumetti il character avrà i capelli blu e sarà bisessuale; mentre il Cullen Row interpretato da Tyler DiChiara sarà un adolescente transgender, che dopo anni di abusi da parte di un genitore ha imparato a difendersi.

Fino ad ora il personaggio di Bluebird è apparso nella serie animata Young Justice, dove a farne la voce originale è stata Zehra Fazal. Ricordiamo che Fallon Smythe è fino ad ora apparsa nella serie di Disney Channel intitolata I Didn’t Do It, nella serie di Nickelodeon del 2016 Lost in the West, ed in Grown-ish. Mentre DiChiara si è visto in Relish del 2019, ed in The Virgin of Highland Park.

La serie TV su Gotham Knights sarà realizzata dagli sceneggiatori di Batwoman, Natalie Abrams, James Stoteraux e Chad Fiveash. Nel progetto saranno coinvolti anche Greg Berlanti, Sarah Schechter, e David Madden di Berlanti Productions. La Abrams farà anche da produttore esecutivo. Danny Cannon dirigerà il progetto per la Warner Bros. Television.