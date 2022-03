Full Time – Al cento per cento: le foto del film al cinema dal 31 marzo

Ecco le prime info e foto per Full Time - Al cento per cento, il film di Eric Gravel distribuito nelle sale italiane da I Wonder Pictures dal 31 marzo.

I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection annunciano l’uscita nelle sale italiane di Full Time – Al cento per cento per il 31 marzo: ecco le prime foto della pellicola di Eric Gravel con protagonista Laure Calamy.

Il film ha incantato pubblico e critica all’ultima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, diventandone “la vera sorpresa” così come l’ha definito il direttore del festival Alberto Barbera, e aggiudicandosi il Premio Orizzonti Miglior Attrice a Laure Calamy e il Premio Orizzonti Miglior Regia a Eric Gravel.

Full Time – Al cento per cento (titolo originale: À plein temps) vede protagonista Laure Calamy nel ruolo di una madre single in costante movimento e alle prese con un capitolo piuttosto caotico della sua vita. Tra i fasti del cuore di Parigi e le distanze della sua periferia, Full Time racconta il vortice sfidante che riempie le giornate di Julie, donna, lavoratrice e mamma single.

Questa la sinossi ufficiale:

Julie fa di tutto per crescere i suoi due figli in campagna e mantenere il suo lavoro in un hotel di lusso parigino, senza rinunciare a nulla di ciò che le riempie la vita. Quando finalmente ottiene un colloquio di lavoro per una posizione ambita da tempo, scoppia uno sciopero nazionale che paralizza il sistema dei trasporti pubblici. Il fragile equilibrio che Julie ha creato è messo in pericolo. Così decide di lanciarsi in una frenetica corsa contro il tempo, nonostante il rischio di inciampare.

