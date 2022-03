The Witcher 2: il documentario ufficiale sul bestiario della serie Netflix

Netflix ci regala un lungo documentario dedicato ai mostri presenti in The Witcher 2 affrontati da Geralt e gli altri personaggi della serie.

06—Mar—2022 / 9:45 AM

Anche nella seconda stagione, Geralt di Rivia deve affrontare delle creature spaventose e straordinarie: scopriamo le loro origini mitologiche in una nuova featurette ufficiale di ben venti minuti: il bestiario di The Witcher 2.

Questa è la sinossi della serie:

The Witcher, serie fantasy basata sull’omonima saga bestseller, è il racconto epico di una famiglia e del suo destino. È la storia dei destini intrecciati di tre individui nel vasto mondo del Continente, dove umani, elfi, witcher, gnomi e mostri combattono per sopravvivere e prosperare, e dove il bene e il male non sono facilmente identificabili.

Mentre questa è la logline della seconda stagione:

Convinto di aver perso Yennefer per sempre durante la battaglia di Sodden, Geralt di Rivia porta la principessa Cirilla nel posto più sicuro che conosce: Kaer Morhen, la fortezza della sua infanzia. Mentre re, elfi, umani e demoni del Continente lottano per la supremazia al di fuori delle mura, Geralt deve proteggere la giovane principessa da un pericolo ancora più grande: il misterioso potere che è in lei.

