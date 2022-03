The Batman: Robert Pattinson descrive le sensazioni della prima volta in cui ha indossato il costume

Robert Pattinson ha raccontato le sue sensazione dopo aver indossato per la prima volta il costume del cavaliere oscuro per The Batman.

The Batman è appena uscito nelle sale cinematografiche, e Robert Pattinson in un’intervista a DC Comics ha descritto le sue sensazioni riguardo al momento in cui ha indossato per la prima volta i panni del cavaliere oscuro.

Ecco cosa ha raccontato l’interprete:

Dall’essere ingaggiato all’indossare per la prima volta il costume di Batman sono passati circa dieci mesi. Perciò ho attraversato tutta la questione delle reazioni dei fan, della mia stessa reazione, ho cercato di prepararmi leggendo più fumetti possibili, e quando finalmente ho indossato il costume improvvisamente mi sono reso conto che questa cosa diventava reale. Ho pensato di poter fare qualcosa di completamente diverso sul personaggio. Posso dire che è una sensazione strana mettere il costume, è realizzato in maniera così forte, è perfetto, e ti ci puoi muovere dentro piuttosto bene. Ti guardi allo specchio e dici ‘oh m***a!’. Ti senti incredibilmente potente, e capisci quanta storia c’è dentro quel costume, ed è iconografica, e lo capisci quando ce lo hai addosso.

Ricordiamo che in The Batman, diretto da Matt Reeves, sono presenti anche Zoe Kravitz, Paul Dano, Andy Serkis, Jeffrey Wright.

Potrebbe interessarti anche questa news su The Batman:

Ecco la nostra recensione: