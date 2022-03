Chuwi conferma un nuovo PC 2 in 1 con Intel i7 all’interno

Chuwi fa un grosso salto in avanti per quel che concerne i propri dispositivi con un articolo che presenta una CPU decisamente migliorata rispetto al passato.

Nel corso degli ultimi anni, il brand di Chuwi ha avuto modo di riscuotere molto successo grazie a dei dispositivi lanciati in tutto il mondo che hanno avuto modo di conquistare il cuore dei fan. L’Italia non fa di certo eccezione nel ragionamento in questione, dato che abbiamo visto moltissimi portatili della compagnia, con performance di livello davvero basso, spopolare fra i consumatori che non erano alla ricerca di prodotti particolarmente performanti e pronti a offrire il meglio che il mercato possa permettersi.

Ecco quindi che il colosso ha però deciso di fare un grosso salto in avanti con la propria produzione di dispositivi, in quanto ha infatti avuto modo di confermare un nuovo gioiellino pieno di potenzialità, che si presenta con l’obiettivo di fare un grosso salto avanti per quel che concerne la CPU, la quale passa da N4100 a Intel i7-7Y75. Per quel che riguarda le ulteriori specifiche tecniche del dispositivo in questione, non abbiamo a che fare con dei grossi passi avanti, seppur si tratti comunque di novità di buon livello.

Abbiamo a che fare con un display touchscreen IPS che si presenta con risoluzione 2K e 13 pollici di grandezza, con spessore di meno di 10 mm al fine di garantire massima portabilità per il gioiellino in questione, il quale può essere sfruttato anche come tablet visto la possibilità di interagire al tocco con lo schermo. Non manca nella parte di frontale di quest’ultimo anche una fotocamera da 2 MP, con invece il retro che si permette di offrire una 5 MP, di sicuro non il meglio che si veda in commercio, ma comunque un risultato di base buono.

Il nuovo device 2 in 1 avrà quindi modo di competere anche con la fascia alta delle altre compagnie che hanno modo di dominare il settore, fra cui ad esempio Microsoft.