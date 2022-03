The Batman: Matt Reeves spiega perché non può essere collegato con il film Joker

Dopo che Robert Pattinson ha spiegato qualche tempo fa che The Batman ed il film su Joker sono ambientati in mondi diversi, il regista Matt Reeves ha cercato di dare un ulteriore contributo alla questione, spiegando perché i due lungometraggi non possono essere inseriti nello stesso universo narrativo.

Qui sotto trovate le dichiarazioni del regista:

Quando ho iniziato a lavorare su The Batman avevo appena finito di fare i film sul Pianeta delle Scimmie. Ci sono voluti cinque anni di lavorazione. Quando scrissi la sceneggiatura non era ancora uscito Joker, e non sapevo cosa aspettarmi da quel film. Ho iniziato a sapere qualcosa in più su Joker quando stavamo già lavorando a The Batman, e non era nei piani il fatto che stessimo entrambi lavorando a cose che si somigliavano. Joker è stato fin dall’inizio concepito come uno standalone, non si è mai parlato di crossover.