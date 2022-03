Il Corvo: presto verranno annunciati nuovi protagonisti ed il regista del reboot

Dopo che il progetto di reboot de Il Corvo con Jason Momoa protagonista è naufragato, colui che possiede i diritti di sfruttamento della graphic novel, ovver Ed Pressman, ci sta riprovando, e, intervistato da IndieWire, ha annunciato delle novità presto in arrivo, tra cui il nuovo regista ed il nuovo cast.

Ecco le sue parole e ciò che ha riportato IndieWire nel non virgolettato:

‘Il Corvo è una sorta di antieroe, un personaggio unico nel mondo dei fumetti’ ha detto Ed, aggiungendo che lui ed i suoi partner aspettano presto di annunciare il nuovo cast ed il nuovo regista.

Ricordiamo che a causa di motivi creativi ed economici sia Jason Momoa che il regista Corin Hardy hanno abbandonato il progetto qualche anno fa. Ma subito Ed Pressman ha cercato di rimettere in produzione il film, di cui ora è stato offerto qualche primo aggiornamento.

Il fumetto originale che ha ispirato la prima pellicola è stato pubblicato tra il 1988 ed il 1989. L’autore, James O’Barr, ha vissuto direttamente un episodio tragico che lo ha ispirato per creare una storia nella quale il protagonista è Eric Draven, un giovane che ritorna in vita per vendicare la sua morte e quella della propria ragazza. Nel 1994 da questo fumetto fu tratto un film con protagonista Brandon Lee, attore deceduto durante la lavorazione del lungometraggio.

L’ultimo film sul Corvo è uscito quindici anni fa, era intitolato Il corvo – Preghiera maledetta, ed ha avuto Edward Furlong protagonista.