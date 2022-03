Adam by Eve: A Live in Animation, trailer del film anime Netflix a tecnica mista

Il 15 marzo arriva su Netflix Adam by Eve: A Live in Animation, film che mescola live action, animazione 3D e anime 2D classico: ecco il trailer!

Una storia misteriosa raccontata con immagini vivaci che combinano live-action, computer grafica 3D e animazione 2D: queste le basi su cui si fonda Adam by Eve: A Live in Animation, singolare pellicola in arrivo su Netflix il 15 marzo e di cui oggi possiamo ammirare il trailer.

Sinossi ufficiale:

La liceale Aki si trova in uno strano mondo ideato da un’entità enigmatica chiamata “Hitotsume-sama”. Qui vaga alla ricerca di Taki, persona a lei cara e che un giorno è svanita nel nulla davanti ai suoi occhi. Seguendo la voce di Taki, raggiunge il quartiere Shibuya in una versione di fantasia che non è né sogno, né realtà. E qui cosa trova?

