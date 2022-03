TikTok dannoso per i bambini? Partono le indagini

Come riportato sulle pagine di CNET, sono attualmente in corso delle investigazioni al fine di capire se la piattaforma di TikTok, ormai nota e utilizzata in tutto il mondo, potrebbe risultare dannosa per i bambini. Nello specifico, si parla di come la piattaforma possa essere strutturata e promossa anche per un pubblico più piccolo e di giovani adulti, o se questa potrebbe comportare dei problemi fisici e mentali, come spiega un comunicato stampa del Massachusetts Attorney General Maura Healey.

Ovviamente, è bene specificare che al momento ancora nulla è stato deciso, e che le investigazioni potrebbero quindi dare un esito positivo e confermare che TikTok non comporta allo stato attuale un problema per i minori, eventualmente programmando anche delle modifiche da delegare alla compagnia per adattare il suo sistema. Sembra infatti che siano state commesse delle violazioni con specifiche tecniche pensate per aumentare il tempo degli utenti passato sulla piattaforma, il che forse si riferisce al format dei brevissimi video che questa offre.

Di seguito la dichiarazione traduzione di parte del comunicati di Healey tradotta:

Considerando che bambini e adolescenti hanno già a che fare con problemi legati all’ansia, con pressione sociale e depressione, non possiamo permettere che i social media danneggino ulteriormente la loro salute fisica e il loro benessere mentale. I procuratori generali hanno l’imperativo ordine di proteggere i giovani e controllare maggiori informazioni in merito a come aziende come TikTok influenzano la loro vita.

Trovate invece qui di seguito quanto dichiarato da un portavoce della compagnia in seguito all’inizio delle indagini:

Noi di TikTok abbiamo a cuore la realizzazione di un’esperienza che protegga e supporti il benessere della nostra community, e apprezziamo che ci si stia concentrando sulla sicurezza degli utenti più giovani.

Avremo quindi modo di vedere come la situazione si evolverà nel corso dei prossimi mesi al fine di sapere quale sarà il risultato delle indagini appena avviate.