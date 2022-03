Samsung avrebbe limitato oltre 10.000 applicazioni

Stando a quanto recentemente riportato, sembra che Samsung potrebbe aver limitato ben oltre 10.000 app intenzionalmente, con una lista sconfinata che include anche software di sistema, di Google e ovviamente per la maggior parte prodotti di terze parti.

Potrebbe trattarsi, come riporta Gizmochina, di una manovra pensata al fine di garantire la sicurezza dei consumatori. I limiti sarebbero imposti attraverso il Game Optimizing Service, noto come GOS, il quale avrebbe l’obiettivo di evitare problemi con le performance dei sistemi e con il surriscaldamento degli stessi, il quale potrebbe quindi risultare in realtà pericoloso per chi utilizza i device del colosso sudcoreano.

Come potete vedere qui di seguito però, stando al Tweet, si tratterebbe di una lista che non include solamente videogiochi, e che avrebbe quindi limitato fino a oggi anche ulteriori applicazioni, seppur alcune come Geekbench avrebbero avuto dei “favoritismi” per evitare l’output di performance errate.

Samsung created an app called GOS and used the app to limit game performance, making the gaming experience worse. However, according to what the Korean community found out today, Samsung confirmed that it has put performance limits on more than 10,000 apps… pic.twitter.com/U58AreZZoo — 한가련 (@GaryeonHan) March 2, 2022

La situazione non è quindi chiarissima, e di sicuro il colosso avrà in futuro modo di approfondire al meglio la situazione, ma c’è comunque da dire che per fare un riassunto, tutti i possessori di un device Samsung potrebbero non aver mai sfruttato al massimo i propri device.