Polestar O2: questa roadster elettrica ha anche un drone personale

Polestar ha presentato una nuova auto. Si chiama Polestar O2 ed è una roadster elettrica, ossia una sportiva decapottabile. È una concept car, significa che Polestar non la produrrà, anche se alcune delle sue linee o intuizioni potrebbero essere riprese su un futuro modello di serie del marchio.

«La Polestar O2 è l’auto eroina del nostro brand», ha detto Thomas Ingenlath, CEO di Polestar. «Apre le porte di una camera segreta, quella del nostro futuro potenziale».

Ingenlath ha spiegato che la O2 offre un’anteprima di ciò che Polestar può realmente produrre nell’immediato futuro, utilizzando il talento dei suoi team e le tecnologie attualmente in sviluppo. «Non ha solo un aspetto incredibile, poter abbassare il tettuccio senza sentire il rumore del motore offre una sensazione superba».

Nonostante la vocazione da roadster, è una 2+2. Significa che troviamo due posti posteriori, anche se probabilmente non sono granché adatti alle persone particolarmente alte (una maledizione comune a tutte le auto di questo segmento).

Il chassis della concept utilizza lo stesso materiale che verrà utilizzato per la Polestar 5, la prossima flagship car di Polestar in arrivo nel 2024. Moltissimi componenti ed inserti degli interni sono realizzati utilizzando materiale riciclato.

Essendo una concept, non mancano nemmeno degli effetti speciali futuristici. Ad esempio la Polestar O2 ha anche un piccolo drone che può prendere il volo in qualsiasi momento per riprendere il veicolo mentre è in movimento.

Purtroppo non sappiamo se la Polestar produrrà mai un’auto anche lontanamente simile alla concept O2. È un peccato, dato che si tratta di un’auto meravigliosa.