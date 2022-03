POCO: non è finita, il database IMEI anticipa il modello F4 Pro

È passato poco da quando Xiaomi ha avuto modo nel corso del Mobile World Congress 2022 di annunciare nuovi smartphone per la serie POCO, la quale è pensata per offrire un ottimo rapporto qualità prezzo. Ecco però che solamente poco tempo le prime novità arrivano anche delle anticipazioni relative allo smartphone POCO F4 Pro.

Si parla nello specifico di un’anticipazione arrivata grazie al database IMEI, come ripreso da Gizmochina e riporta Xiaomiui, con il nome in codice del telefono che sembrerebbe essere matisse. Al momento non ci sono dettagli in merito alle specifiche tecniche del dispositivo, ma c’è da dire che sembra possa trattarsi di un rebranding della compagnia.

Come spiegato da Gizmochina infatti, potremmo avere a che fare con un rebranding del Redmi K50 Pro+, dato che i due dispositivi in questione, con il primo appena lanciato in Cina, condividono lo stesso numero di modello.

In tal caso, si tratterebbe della possibilità di mettere mano sul dispositivo con all’interno SoC Dimensity 9000 anche nel nostro paese, nel caso in cui il tutto venga confermato assieme all’evento di lancio globale dei nuovi gioiellini, dei quali non abbiamo ancora avuto certezze.