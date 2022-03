Animali Fantastici: I Segreti di Silente, il trailer giapponese presenta scene inedite

Non è inusuale che i trailer giapponesi dei blockbuster presentino footage originale, per rimarcare meglio alcuni aspetti o personaggi che fanno più presa sul pubblico locale: non fa eccezione il nuovo filmato promozionale di Animali Fantastici: I Segreti di Silente, che vi presentiamo in versione lunga e breve. I video sono presentati con doppiaggio originale, voice over degli annunci in giapponese e sottotitolo. Vi avvisiamo che sono presenti alcuni piccoli, relativi spoiler riguardo a cose non ancora annunciate o chiarite. Niente di fondamentale, ma sappiate ad esempio che a quanto pare si (quantomeno) accennerà alla questione relativa alla morte dell’amata sorella di Albus, Ariana. Uno dei famigerati “segreti” del titolo?

Questa la sinossi ufficiale del film, in uscita il 13 aprile e che vede protagonisti Eddie Redmayne e Jude Law, con Ezra Miller, Dan Fogler, Alison Sudol, Callum Turner, Jessica Williams, Katherine Waterston e Mads Mikkelsen.

Ne Animali Fantastici: I Segreti di Silente, Albus Silente sa che il potente mago oscuro Gellert Grindelwald si sta attivando per prendere il controllo del Mondo Magico. Impossibilitato a fermarlo da solo, affida al magizoologo Newt Scamander il comando di una intrepida squadra di maghi, streghe e… un coraggioso panettiere babbano incaricati di una pericolosa missione, nella quale incontreranno vecchie e nuove creature magiche e si scontreranno con la crescente legione di seguaci di Grindelwald. Ma con una posta in gioco così alta, quanto a lungo potrà Silente restare ai margini?

