Universal Pictures blocca il rilascio di Ambulance e Troppo cattivi nei cinema russi

Cinema russi senza blockbuster stranieri: dopo Disney, Sony, Warner Bros. e Paramount, è la volta di un altro grande nome della distribuzione cinematografica a dire “no” al mercato russo, nell’attuale situazione di conflitto russo-ucraino. Universal Pictures, similarmente alle compagnie rivali, ha ora ufficializzato la sospensione delle operazioni nei cinema russi, a partire dai film Ambulance e Troppo cattivi.

Ambulance è una produzione interna, che doveva debuttare il 7 aprile, mentre Troppo cattivi (The Bad Guys) è il nuovo film DreamWorks, che aveva una data schedulata per il 24 marzo. Come per gli altri film rimandati in questi giorni, non è possibile fare una previsione in merito al futuro nelle sale del paese, che resterà a breve quasi solo con pellicole nazionali a disposizione degli esercenti.

