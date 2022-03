Servant Of The People: la serie TV con protagonista il presidente dell’Ucraina arriva nel Regno Unito

Nel Regno Unito sono stati acquisiti i diritti di distribuzione della serie TV Servant of the People, con protagonista il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky.

Sull’onda degli eventi che stanno accadendo in Ucraina nel Regno Unito sono stati acquisiti i diritti di distribuzione della serie TV Servant of the People, il telefilm con protagonista l’attuale presidente ucraino Volodymyr Zelensky. L’incredibile storia dietro questa produzione vede l’attore diventare presidente nello show, ricalcando le orme di ciò che è accaduto anche nella realtà.

Diversi network hanno acquisito i diritti di trasmissione di Servant of the People, e tra questi c’è anche Channel 4 del Regno Unito. Chissà se anche l’Italia ne approfitterà per acquisire i diritti del telefilm, mostrando la ormai iconica storia di Volodymyr Zelensky.

Servant of the People è una serie TV satirica, uscita nel 2016, tre anni prima che lo stesso Zelensky diventasse presidente dell’Ucraina. Lo show sarà distribuito anche in Paesi come la Romania e la Grecia.

A produrre la serie è stato lo stesso attuale presidente ucraino, il telefilm si è mantenuto per tre stagioni. Nicola Söderlund del distributore Ecco Rights ha detto:

La serie è una commedia, ma è anche un importante documento su Zelensy riguardo alla sua provenienza.

Potrebbe interessarti anche questa news collegata alla situazione in Ucraina: