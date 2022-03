I nuovi Google Pixel Watch e Pixel 6a compaiono nel database di un’azienda: debutto imminente?

Sorpresa: i nuovi Google Pixel Watch e Pixel 6a sembrano molto più vicini di quanto pensassimo. Le informazioni sui due device sono comparse nel database di un operatore mobile statunitense. A dare la notizia è il sito specializzato Android Police.

Il nome in codice assegnato allo smartwatch è ‘Rohan‘. Del primo wearable brandizzato Pixel se ne parla ormai da diversi mesi. A dicembre erano emerse le presunte immagini di un render ufficiale del Google Pixel Watch. Oggi, invece, emergono nuove informazioni sulle sue presunte specifiche.

Il dato da cui partire è quello dello storage: ben 32GB di archiviazione interna. Non sono tantissimi i device sul mercato con una capienza così robusta. Poi i colori. Il Pixel Watch sarà disponibile in tre versioni: grigio, nero e oro.

Altri rumor ci parlano di un device dallo schermo rotondo – e non squadrato come un Apple Watch -, chip Exynos e quindi un ricco pacchetto di sensori dedicati alla salute e allo sport. Salvo sorprese, il sistema operativo dovrebbe essere Google Wear OS 3.0. Tuttavia, non è assolutamente sicuro: oggi il sistema operativo è ancora un’esclusiva di Samsung.

Secondo Android Police, il cinturino del Google Pixel Watch è pensato per adattarsi al polso di circa il 90% della popolazione mondiale.

Ci spostiamo allora sull’altrettanto atteso Google Pixel 6a. Questa volta il nome in codice è Bluejay. Sempre tre colori – nero, bianco e verde – e uno storage da 128GB. Lo schermo dovrebbe misurare 6,2 pollici, mentre il SoC dovrebbe essere il Google Tensor già visto sui Pixel 6 e 6 Pro presentati l’anno scorso.

Ci si aspetta inoltre una fotocamera principale da 12,2 MP e una ultra-grandangolare da 12MP. Sul fronte troviamo invece una fotocamera per i selfie da 8MP.

Ricordiamo che secondo precedenti rumor, il Google Pixel 6a potrebbe venire presentato con un evento ad hoc il prossimo maggio, ossia durante il Google I/O. Non ci stupirebbe se il nuovo smartphone venisse presentato assieme all’atteso Google Pixel Watch.

Considerato che qualcosa ha già iniziato a muoversi, ormai dovrebbe essere questione di ancora pochi mesi.