Green Pass con terza dose comprabile su Telegram per 300 euro, 25 indagati in Italia

Una nuova indagine ha preso in considerazione 25 individui, in seguito allo scandalo dei Green Pass con terza dose venduti per circa 300€ su Telegram.

Delle recenti perquisizioni in tutta Italia stanno facendo luce in merito a dei recenti scandali avvenuti nel paese. Si parla ancora una volta dei Green Pass falsi, una piaga che continua a essere portata avanti da degli utenti che infrangono la legge e vendono il tutto sulla piattaforma di Telegram, a prezzi tutto sommato anche accessibili. Ci sono infatti individui che pur di vaccinarsi correttamente o effettuare tamponi, ottenendo i Green Pass del relativo livello, preferiscono sborsare delle somme di denaro e infrangere la legge per provare ad aggirare il sistema italiano.

Si parla questa volta nello specifico di un totale di 25 indagati per via della falsa certificazione, con anche alcuni che lo avrebbero usato sul posto di lavoro al fine di risultare in regola, pur non essendolo all’effettivo, fra cui due gestori di un panificio, un ristoratore, un dipendente comunale e addirittura un appartenente alle forze dell’ordine. Non mancano anche dei minori che sarebbero stati “aiutati” dai genitori con questi Green Pass falsi al fine di non sottoporsi al vaccino.

Come riportano le pagine di Repubblica, il tutto è stato localizzato per il momento in un totale di 15 provincie italiane: Roma, Cremona, Aosta, Cosenza, Lucca, Caltanissetta, Agrigento, Palermo, Bologna, Olbia, Bari, Venezia, Treviso, Mantova e Salerno. Per soli 300 euro da donare attraverso criptovalute, e per una copia della propria tessera sanitaria, prima che il tutto venisse scoperto e fermato nel minor tempo possibile, si aveva modo di accaparrarsi un Green Pass rafforzato dalla terza dose con i propri dati, il quale risultava all’effettivo funzionante.

Per fortuna il tutto è stato al momento fermato, anche se non si tratta della prima volta in cui abbiamo a che fare con situazioni di questo tipo, viste le molte indagini già avviate in passato.