Doctor Strange: Kevin Feige lo definisce l’ancora del Marvel Cinematic Universe

Ora che personaggi come Iron Man e Captain America non ci sono più nel Marvel Cinematic Universe, il boss dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha indicato quale sarà il character guida dell’MCU, ed il suo nome è Doctor Strange.

Il personaggio interpretato da Benedict Cumberbatch è considerato da Kevin Feige come l’ancora del Marvel Cinematic Universe. Ecco le parole di Feige durante la cerimonia che ha riguardato il piazzamento della stella di Benedict Cumberbatch sulla Walk of Fame:

Benedict ha trasformato questo personaggio in un’icona, apparsa in tre dei sei maggiori film di tutti i Tempi. Ricordo che il nostro primo incontro doveva essere un qualcosa di generale, e volevamo presentargli il personaggio, ma lui disse subito ‘parlatemi del Doctor Strange’. Benedict sapeva del potenziale del character, ed è diventato l’ancora del Marvel Cinematic Universe, e l’unico attore capace di guidarci nel Multiverso.

Ricordiamo che il nuovo lungometraggio Marvel con Benedict Cumberbatch protagonista, intitolato Doctor Strange nel Multiverso della Follia, uscirà nelle sale cinematografiche il 6 maggio. Si tratterà di un film che aprirà ulteriormente le porte al multiverso Marvel, introdotto in Spider-Man: No Way Home.

