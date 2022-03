Windows 11 avrebbe già raggiunto circa il 20% dei computer Windows

Stando a un nuovo report arrivato in rete e approfondito sulle pagine di Gizmochina, i risultati di Windows 11 sarebbero davvero sorprendenti, e infatti il nuovo OS realizzato da Microsoft avrebbe già raggiunto come confermato circa il 20% dei computer Windows presenti in tutto il mondo.

I dati di gennaio avevano anticipato un 16,1% rispetto al totale, comunque un buon numero, e seppur il tasso di crescita non sia chissà quanto incredibile, ma comunque il quinto dei device raggiunti risulta di sicuro sorprendente, pensando che il nuovo sistema è arrivato solamente nel mese di ottobre 2021.

Stando ad AdDuplex, il tutto è stato scoperto ottenendo informazioni da circa 5.000 applicazioni sul Microsoft Store (per chi ha almeno Windows 10 installato), il che significa quindi che si tratta di una serie di dati analizzati alquanto ristretta, e che di conseguenza è bene prendere il tutto con le pinze fino a che ulteriori analisi non avranno confermato quanto recentemente anticipato.

Si parla nello specifico della cifra del 19,3%, che continuando di questo passo dovrebbe quindi riuscire a superare abbondantemente la cifra del 20% già nel corso del mese di marzo, con piacevoli novità in tal senso che dovrebbero quindi avere modo di arrivare ad aprile.