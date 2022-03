Sonic 2 – Il Film: Paramount blocca l’uscita in Russia

Paramount Pictures ha bloccato l'uscita nelle sale cinematografiche della Russia dei suoi prossimi film: The Lost City e Sonic 2.

Dopo che la Warner Bros, Disney e Sony hanno bloccato l’uscita dei loro film in Russia, anche Paramount Pictures decide di fare la stessa cosa, annullando l’arrivo nel Paese di Sonic 2 – Il Film e di The Lost City. Il lungometraggio doveva arrivare anche in Russia tra poco più di un mese.

Annunciando il blocco dell’uscita di Sonic 2 – Il Film e di The Lost City, la Paramount ha dichiarato in uno stato:

Dopo le tragedie che stanno avvenendo in Ucraina, abbiamo deciso di bloccare l’uscita nelle sale cinematografiche dei nostri prossimi film, The Lost City e Sonic 2. Restiamo in attesa di capire gli sviluppi della crisi umanitaria che si è tra Russia e Ucraina, continueremo a monitorare la situazione.

Il mercato russo è molto importante dato l’enorme potenziale bacino d’utenza, ma anche complesso dato che i film sono sottoposti a controllo censura preventivo; il mancato lancio su questa piazza è significativo per le entrate dei lungometraggi.

Ricordiamo che The Lost City deve uscire nelle sale cinematografiche il 25 marzo, mentre Sonic 2 – Il Film verrà distribuito l’8 aprile.

